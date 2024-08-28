Віддала життя за Україну: на фронті загинула військова та активістка Наталя Кузнєцова

Від початку повномасштабного вторгнення вона служила у Добровольчому українському корпусі "Правий сектор" і була військовослужбовицею 67 ОМБр ЗСУ.

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На війні загинула активістка та військова Наталя Кузнєцова / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Наталя Кузнєцова

За трагічних обставин загинула військовослужбовиця 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Наталя Кузнєцова, відома під позивним "Іранка". Військовій та активістці був 31 рік. Про це повідомила пресслужба "Правого сектору" у середу, 28 серпня.

"З невимовним жалем та розпачем мусимо повідомити сумну новину. За трагічних обставин загинула наша посестра Наталя Кузнєцова, подруга "Іранка", - йдеться у повідомленні.

Наталя Кузнєцова приєдналася до "Правого сектору" ще під час Революції Гідності на Майдані. Згодом вона очолила Чернігівську обласну організацію цієї політичної партії. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на захист країни у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та згодом служила в 67-й ОМБр ЗСУ.

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"Наталя — приклад жіночності, витривалості, внутрішнього спокою і разом з тим активної діяльності задля України. Найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам..." - додали у "Правому секторі".

Командир Добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" ГУР МОУ Руслан Каганець розповів, що 6 травня 2023 року під Бахмутом загинув чоловік Наталі.

"Ще одна сім'я патріотів і націоналістів на небі", - написав він.

До повномасштабної війни Наталя працювала юристкою. У травні 2022 року вона долучилася до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.

У березні 2023 року військову нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Відзнаки, нагороди і визнання добровольців на державному рівні – це важливо. Але найбільшою нагородою особисто для мене буде національна свідомість українців. Які будуть пам’ятати й шанувати бійців при житті і посмертно. Які продовжать шлях боротьби за незалежність", - написала жінка після нагородження.

Хто з відомих людей пішов захищати Україну Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. Він був Майстром спорту міжнародного класу, членом національної збірної та "Українських Отаманів".

Також під час виконання бойового завдання загинув український популярний артист Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк.

Як повідомляв Главред, 12 серпня під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки.

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