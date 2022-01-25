Протести ФОПів у Києві: під Радою почалися бійки, є перші затримані

Протести ФОПів під Верховною Радою / РБК Украина

У Києві сталися сутички під час акції протесту SaveФОП. За попередньою інформацією, є перші затримані.

Правоохоронці затримали двох протестувальників, пише РБК-Україна.

Інші учасники протесту намагалися їх звільнити і поштовхалися з поліцією.

Варто зазначити, що охорона будівлі Верховної Ради посилена, в місці проведення акції встановлена сцена. Урядовий квартал практично заблокований.

Учасники SaveФОП вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та звітності, а також скасування використання РРО фізичними особами-підприємцями.

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Нагадаємо, з 1 січня 2022 року зайняті в рітейлі ФОПи 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Стає обов'язковою фіксація розрахункових операцій між підприємцем і клієнтом через реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Введення РРО для ФОПів 2-4 групи, які торгують товарами та послугами, стартує 1 січня 2022 року.

читайте такожШтрафи за відсутність РРО або касових апаратів: у Раді готують зміни для ФОПівФОПи 2-4 груп не зобов'язані купувати фізичні касові апарати і громіздкі принтери. Їх можна замінити Програмою на комп'ютері, планшеті або навіть смартфоні – це так званий програмний РРО або ПРРО.