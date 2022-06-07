"Щось віддаємо, щось забираємо": Подоляк розповів про маневри ЗСУ на фронті

Радник голови ОП закликав довіряти нашим захисникам, оскільки вони професіонали.
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк записав відеозвернення, в якому розповів про ситуацію на фронті.
Він закликав "не лякатися новин про те, що ми щось віддаємо".
"Це війна. Йдуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, але, потрібно зробити так, що б кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, ми повинні їх вимотати", - зазначив Подоляк.
Також він підкреслив, що будуть звільнені всі території, які потрапили під контроль російських окупантів.
"Все що ми віддаємо і все що забираємо назад - все буде повністю українським. Потрібно трохи почекати. Працюють професіонали", - розповів Подоляк.
Зазначимо, що українські військові утримують контроль у Сєвєродонецьку Луганської області, бої йдуть у східній частині міста, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
читайте такожДругий Маріуполь: через провал у бою з ЗСУ окупанти рівняють із землею СєвєродонецькНа Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.
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