"Прощалася з рідними": у Києві школярка вчинила суїцид

У Києві школярка випала з вікна

У Києві 13-річна школярка загинула при падінні з багатоповерхового житлового будинку, повідомляє dtp.kiev.ua у середу, 6 жовтня.

Трагедія сталася в Солом'янському районі в будинку за адресою вулиця Новгородська, 3, де дівчинка жила з матір'ю.

Передбачається, що дитина самостійно вистрибнула з загального балкону на 10 поверсі. Перед смертю дівчинка попрощалася з рідними і друзями.

Після цього тіло загиблої ще деякий час лежало прямо перед вхідними дверима під'їзду просто прикрите покривалом.

Раніше в Одеській області стався моторошний випадок - у Білгород-Дністровському районі була знайдена повішеною дівчина, якій виповнилося всього 22 роки. У Нацполіції повідом ли , що тіло дочки знайшла її ж мама.

При цьому правоохоронці уточнили, що під час моніторингу інформації в Інтернеті були знайдені відомості про те, що за кілька днів до смерті дівчина була згвалтована.