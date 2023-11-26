Прорив в спину російським військам: Світан розповів про наслідки форсування Дніпра

За словами Романа Світана, зимовий період оптимальний для проведення масштабної операції із форсування Дніпра та створення опорного пункту ЗСУ на лівому березі.

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Світан розповів про наслідки форсування Дніпра / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

Організація масштабної операції з форсування Дніпра цілком можлива в осінньо-зимовий період, адже умови для цього дуже непогані. В цей час річка на так званій низькій воді – зараз берега набагато вужчі, ніж навесні або влітку в поводдя. Незручності можуть виникнути лише у випадку, якщо не вистачатиме сил і засобів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан

За словами Світана, рішення про використання сил і рух військ приймається командуванням або штабом лише в разі наявності чіткого плану. Просто створення опорного пункту і переходу через Дніпро без чітко визначеної стратегічної мети може призвести до серйозних ризиків.

"Ми це вже бачили на прикладі росіян минулого року, коли вони переправлялися в умовах відсутності завдання щодо виходу, наприклад, на Одесу, Вознесенськ або Придністров'я. Вони опинилися у, м'яко кажучи, в "делікатне" становище", - наголошує полковник запасу.

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Він також додає, що у ситуації, коли не існує чіткої мети для подальшого розвитку, будь-який опорний пункт приречений на знищення. Тому вкрай важливо розуміти, з якою конкретною метою він формується і для чого проводиться форсування річки.

"На правому березі Херсонщини лише один перспективний напрямок - вихід у бік Криму, який передбачає подальший рух до півострова та його звільнення. І якщо сил на виконання завдання поки що не вистачає, то й не треба зараз форсувати Дніпро", - вказує експерт.

Він також робить висновок про те, що із технічної точки зору, зручно форсувати Дніпро саме зараз.

"Наприклад, на місцевості південніше Каховки в основному глинисто-піщані ґрунти, які під час дощів не стануть великою перешкодою для гусеничної техніки. Мокрі глина з піском – досить непогана підстилка для "гусениць". Втім, наголошую, що все залежить від того, чи є у нас достатня кількість резервів для реалізації цієї операції", - резюмує Роман Світан.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України успішно зайняли три опорні пункти на Лівобережжі. Завдяки артилерійському обстрілу українські підрозділи зуміли розширити контроль на різних відрізках фронту, повідомив Владислав Селезньов.

ЗСУ розширюють свої опорні пункти на Лівобережжі та продовжують просуватися вперед. Сили оборони України утримують нові позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як повідомлялося раніше, в Головному управлінні розвідки розкрили сценарій відступу військ РФ з лівобережжя Херсонської області.

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