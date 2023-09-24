Єдиний не вийшов з Азовсталі: військовий пройшов 200 км і дивом врятувався

Український військовий тиждень пробув на території Азовсталі після виходу звідти всіх інших захисників.

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Військовий єдиний залишився на Азовсталі після виходу військових / Колаж: Главред, фото: Дмитро Козацький, скріншот з відео

Український військовий Олександр з позивним "Схід" зміг вийти із захопленої Азовсталі, пройшов пішки 200 км і й дістався до українського гарнізону. Він дивом врятувався і розповів про це в інтерв'ю PRESSING.

"Схід" залишився єдиним на Азовсталі після виходу всіх українських захисників. Він до останнього боровся, щоб не опинитися в полоні в окупантів. Командир військового не подав його в списки для росіян, його віднесли до "безвісти зниклих".

"Мені мій взвод потиснув руку, побажав удачі", - згадує військовий.

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Військовий планував залишитися на Азовсталі разом зі своїм побратимом, але той в останній момент вирішив здатися в полон разом з усіма. "Схід" пробрався в підземне приміщення на глибині 3 метрів. Він підготував це приміщення заздалегідь - приніс матраци, ковдри, продукти і воду. У цьому приміщенні він сам пробув тиждень.

"Я обмірковував різні сценарії мого виходу, придумував різні варіанти, що буду говорити, якщо потраплю в полон. Просто був у роздумах. Це була суцільна темрява. Більше спав, що швидше минув час. На сьомий день я дуже погано себе почував, тому вирішив, що якщо не вилізу, то просто помру. Тому на сьомий день я прийняв рішення виходити", - каже захисник.

Військовий переодягнувся в цивільний одяг, розібрав зброю, сховав його і в ніч почав бігти. Йому допомогло те, що окупанти не намагалися заховати свої позиції.

"Ворог себе демаскував, бо палив багаття на блокопостах, голосно розмовляв, світив ліхтарями, тому я бачив, де вони дислокуються. Шукав місця, де буду проходити. Йшов досить довго, бо мав прислухатися до місцевості, слухати, чи є поблизу ворог. Але я зміг успішно дійти до міста (очевидно, боєць має на увазі перехід від території самої "Азовсталі" до кварталів Маріуполя" - Главред). Пройшовши 200 км пішки, стерши ноги в кров, я зумів знайти свободу",- каже "Схід".

Зараз військовий знову повернувся на фронт і служить у складі 3-ї штурмової бригади.

Раніше повідомлялося, військовий два дні йшов з кулею прямо в серце і дивом вижив. Він отримав кулю в шию під час боїв за роботу, але вона дісталася серцю. Військовий зізнався, що після поранення він думав весь час про своїх маленьких дочок і з останніх сил намагався врятуватися, щоб ще раз побачити їх.

Також Главред розповідав про те, що життя воїна під Бахмутом дивом врятував хліб. Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла в буханці.

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