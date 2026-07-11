Дизайнер назвав поєднання кольорів, які виглядають дорого

Коротко:
- Про які кольори йдеться
- Як їх пояснив дизайнер
Український дизайнер Андре Тан підібрав поєднання кольорів, які цього літа виглядають максимально дорого, стильно і легко підкреслять навіть найпростіший образ.
Про це відомий дизайнер написав на своїй сторінці в Instagram.
Молочний, оливковий і бургундський
У цих кольорах образ стає одночасно і по-справжньому стильним, і акцентним.
Блакитний, Айворі та Тауп
Додавання кольору тауп зробить образ більш злагодженим, більш дорослим і візуально дорожчим.
Темно-синій, білий і карамель
Класика, яка завжди "працює". Карамель додає "тихого люксу".
Тотал Блек плюс червоний акцент
Червоний акцент миттєво підносить образ до рівня High Fashion і робить його більш виразним.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім’я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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