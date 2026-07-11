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Дизайнер назвав поєднання кольорів, які виглядають дорого

Олена Кюпелі
11 липня 2026, 00:00
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Андре Тан пояснив, які кольори слід поєднувати між собою, щоб виглядати дорого.
Андре Тан назвав поєднання кольорів, які додадуть образу вишуканості
Андре Тан назвав поєднання кольорів, які додадуть образу вишуканості / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

  • Про які кольори йдеться
  • Як їх пояснив дизайнер

Український дизайнер Андре Тан підібрав поєднання кольорів, які цього літа виглядають максимально дорого, стильно і легко підкреслять навіть найпростіший образ.

Про це відомий дизайнер написав на своїй сторінці в Instagram.

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Молочний, оливковий і бургундський

У цих кольорах образ стає одночасно і по-справжньому стильним, і акцентним.

Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів
Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів / Фото Instagram/andre_tan_official

Блакитний, Айворі та Тауп

Додавання кольору тауп зробить образ більш злагодженим, більш дорослим і візуально дорожчим.

Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів
Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів / Фото Instagram/andre_tan_official

Темно-синій, білий і карамель

Класика, яка завжди "працює". Карамель додає "тихого люксу".

Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів
Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів / Фото Instagram/andre_tan_official

Тотал Блек плюс червоний акцент

Червоний акцент миттєво підносить образ до рівня High Fashion і робить його більш виразним.

Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів
Дизайнер назвав дорогі поєднання кольорів / Фото Instagram/andre_tan_official

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Про особу: Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім’я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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