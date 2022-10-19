Прогриміли потужні вибухи: стало відомо про прильоти після ракетного удару по Україні

Стало відомо про вибухи після ракетної атаки РФ / pixabay.com

У Вінницькій області російська ракета потрапила в енергетичний об'єкт інфраструктури. Це сталося під час масової повітряної тривоги, оголошеної в середу, 19 жовтня.

Про це в Telegram повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Знову ворог б'є по енергетичних об'єктах. Є попадання і по Вінницькій області", - зазначив він.

За словами Борзова, на місці працюють рятувальні служби.

Водночас у Чернігівській області вибухнув ворожий безпілотник. Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус в Telegram.

"Маємо вибух "Шахеда" у Чернігові. Працює ППО", - зазначив він.

Чаус закликав людей залишатися в укриттях.

Нагадаємо, ракетна атака російських окупантів по Києву сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У Мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування"Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

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