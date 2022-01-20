"Професійний провокатор": Арестовича внесли в базу Миротворця

Автори проекту Миротворець стверджують, що Олексій Арестович брав участь в актах "гуманітарної агресії проти України".
Колишній радник глави Офісу президента, екс-спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович внесений в базу сайту Миротворець.
Профіль Арестовича внесли на Миротворець з позначкою"професійний провокатор".
Автори публікації пишуть, що Арестович брав участь в актах "гуманітарної агресії проти України".
Крім того, йому інкримінують свідому участь у заходах, що "підривають обороноздатність України шляхом деморалізації Збройних сил України".
Колишній радник Андрія Єрмака також викритий в "дискредитації державних органів влади та управління".
Раніше Главред писав те, що ввечері в понеділок, 17 січня, стало відомо про звільнення позаштатного радника глави ОП Андрія Єрмака Олексія Арестовича.
Крім цього, він пішов і з посади спікера української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.
читайте такожВ Офісі президента запропонували перейменувати Україну і озвучили нову назву
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