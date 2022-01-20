"Професійний провокатор": Арестовича внесли в базу Миротворця

Олексій Арестович / Фото Facebook

Колишній радник глави Офісу президента, екс-спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович внесений в базу сайту Миротворець.

Профіль Арестовича внесли на Миротворець з позначкою"професійний провокатор".

Автори публікації пишуть, що Арестович брав участь в актах "гуманітарної агресії проти України".

Крім того, йому інкримінують свідому участь у заходах, що "підривають обороноздатність України шляхом деморалізації Збройних сил України".

Колишній радник Андрія Єрмака також викритий в "дискредитації державних органів влади та управління".

Реклама

Раніше Главред писав те, що ввечері в понеділок, 17 січня, стало відомо про звільнення позаштатного радника глави ОП Андрія Єрмака Олексія Арестовича.

Крім цього, він пішов і з посади спікера української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

читайте такожВ Офісі президента запропонували перейменувати Україну і озвучили нову назву

Читайте ще: