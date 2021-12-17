У роботі ПриватБанку стався збій: клієнти втратили гроші

ПриватБанк знову потрапив у скандал / privatblog.com.ua

В роботі інтернет-банкінгу "ПриватБанку"минулої ночі, з 16 на 17 грудня, стався збій. Була помилка в курсах валют. У підсумку, долар продавався за ціною євро, 30,95 замість 27,4 грн/$.

Як пише Financial Club, збій стався в "Приват24" і в мобільному додатку.

"Прикра помилка через технічний збій. Виправили", - пояснив те, що трапилося прессекретар банку Олег Серга.

Також він запевнив, що транзакції, які були помилково проведені за завищеним курсом, будуть перераховані, а клієнтам повернуть їх втрачені гроші.

"Буде централізований перерахунок і повернення", - резюмував Серга.

Нагадаємо, раніше клієнти ПриватБанку стикалися з проблемами банкоматів - тоді після проведення транзакції у них списувалися гроші, але готівку банкомат не видавав.

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