"Присяга" під гімн РФ і перед великим портретом Путіна: у Мелітополі окупанти принизили пенсіонерів

Пенсіонерів у захопленому Росією Мелітополі змушували прийняти "присягу" країні-агресору / Колаж YouTube, УНІАН

Окупанти Росії в захопленому Мелітополі брехали пенсіонерам, що Україна, мовляв, відмовиться від них, і не платитиме пенсії, а для отримання російських "виплат" нібито "потрібно" отримати паспорт РФ. Літнім людям для отримання так званих "пенсій" під час оформлення "паспорта" довелося зіткнутися з приниженням – під гімн країни-агресорки вимовляти "присягу" перед великим портретом Путіна на стіні.

Як повідомляє РИА Мелітополь, пенсіонери одними з перших пішли за паспортами РФ, щоб отримувати соціальні виплати.

До цього їм набрехали, що Україна нібито відмовилася платити пенсії. Літні люди зі сльозами на очах поскаржилися на приниження, з якими зіткнулися в своєму ж місті.

Спочатку у них брали відбитки пальців. Потім заводили в кабінет, де великий портрет Путіна, включали гімн країни-окупанта і змушували "прийняти присягу", як в суді.

"Мало того, що відбитки пальців брали, так потім ще завели в окремий кабінет. Там на стіні великий портрет Путіна. Нас було три або чотири людини. Включили гімн РФ, роздали всім роздруківки з текстом і змусили вимовляти присягу, як в суді. Я повинна була сказати, що клянуся любити свою батьківщину Росію і захищати її", – розповіла літня жінка.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України нагадали, що до осіб, які отримали російський паспорт, будуть питання щодо їх причетності до діяльності колаборантів і посібників агресора. Їм загрожує відповідальність.

"Референдуми" Росії в окупованих регіонах України

Країна-агресор РФ та її колаборанти з 23 по 27 вересня провели фейкові "референдуми" в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях. Намалювали "результати", що нібито ці райони хочуть "увійти до складу Росії".

Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію. Під час заяви він сказав, що Москва визнає "результати" своїх же фейкових "референдумів" на захоплених територіях України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія якомога швидше проведе шляхом свого законодавства "результати" незаконних "референдумів" на Донбасі, Херсонщині та Запорожчині. Москва "хоче" анексувати території України.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Росія проведенням своїх "референдумів" на землях України закриває можливість для подальших перемовин Києва і Москви. За його словами, це сигнал з Кремля, що Путін збирається продовжувати війну проти України.

Інші новини: