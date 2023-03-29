Довелося міняти "знову і знову": одна з переданих Україні систем ППО не спрацювала

Україна поки не отримала в розпорядження систему ППО Patriot, підкреслив президент.

Володимир Зеленський прокоментував постачання систем ППО в Україну / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Система протиповітряної оборони, передана Україні однією з країн Євросоюзу, в результаті не спрацювала, заявив президент Володимир Зеленський.

В результаті її довелося міняти "знову і знову". Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press.

При цьому глава держави не уточнив, про яку саме систему ППО йдеться.

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У той же час він назвав американську систему ППО Patriot "відмінним рішенням" але поскаржився, що Україна поки її не має.

"Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна в світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", — зазначив Зеленський.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

Українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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