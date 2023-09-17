РФ вночі вдарила по Україні: одне місто було атаковане ракетами С-300

Окупанти атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе, обираючи найскладніші маршрути.

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РФ вночі вдарила по Україні ракетами, пролунали вибухи у Харкові/ колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Російські окупанти у ніч на неділю, 17 вересня, атакували Україну ракетами. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Проте деталей атаки та інформації про наслідки він поки що не повідомляв.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!", – ідеться у повідомленні Синєгубова.

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Інформацію про атаку на Харків підтвердив мер міста Ігор Терехов. Він написав у Telegram, що російські загарбники обстрілюють місто вже вдруге за добу.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що було як мінімум чотири вибухи.

Вибухи в Одесі

Також під час повітряної тривоги у ніч на 17 вересня пролунали вибухи в Одесі. Як повідомило Суспільне, один вибух був близько 06:07 під час повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працювали сили ППО.

Чим били окупанти по Україні

Також Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, чим саме окупанти били вночі по Україні.

"Вкотре ворог намагався атакувати всю Україну, повітряна тривога лунала по усіх регіонах. Знову ворог застосовував стратегічну авіацію, атакував крилатими ракетами. Швидше за все це був тип Х-1 або Х-555, а також дрони-камікадзе. Тобто ворог намагається комбінувати. Найскладніші намагається складати маршрути", – розповів Братчук у відео в Telegram.

Подробиці нічних атак будуть від Збройних сил України, наголосив Братчук.

Подробиці нічної атаки від ЗСУ

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що під час масштабної повітряної тривоги ворог атакував різними засобами.

"Використовуються і безпілотні літальні апарати, і розвідувального типу в тому числі. Ракети повітряного базування випущені з літаків. Ракети використовують складний маршрут, багато маневрують. Бойова робота триває на різних напрямках, поки що зарано підводити підсумки, але вони вже трошки є, позитивні, і ми продовжуємо працювати", – повідомила вона.

Також Гуменюк розповіла, що ворожі ракети міняли напрямок польоту.

"Намагаються як виснажити систему протиповітряної оборони, так і обійти її. Такий спосіб атаки ворог використовує не вперше, намагаючись знайти варіанти маневру, щоб бути максимально результативними", – сказала вона.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, у суботу, 16 вересня, у Харкові пролунали вибухи, окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння у низці регіонів України.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні комплектуючі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував питання про те, скільки ракет і ударних дронів мають окупанти РФ. За його словами, в більшості випадків країна-агресор одразу ж використовує всі дрони та ракети, які встигає виробляти.

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