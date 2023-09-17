РФ зібрала ударний кулак: у ЗСУ назвали, на яке місто націлилися окупанти

Українські розвідники попереджають про те, що російські штурмові групи промацують оборону.

https://glavred.net/ukraine/rf-sobrala-udarnyy-kulak-v-vsu-nazvali-na-kakoy-gorod-nacelilis-okkupanty-10501249.html Посилання скопійоване

ЗСУ тримають оборону на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Однією з найбільш інтенсивних ділянок фронту залишається Харківський напрямок. Російські окупанти не відмовилися від намірів вийти до Куп'янська і досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Зараз в цьому районі тривають інтенсивні бої. Найзапекліші - в районі Лиману-1 і Синьківки, йдеться в матеріалі Currenttime.

У Східному угрупованні військ ЗСУ вже повідомляли, що російські війська на куп'янському фронті готують "ударний кулак" у сто тисяч осіб. Кілька днів тому російські солдати пішли на штурм, розповідає розвідник Євген.

відео дня

"Активізувалися вони і почали вести інтенсивний артобстріл. Це район Петропавлівки, район Синьківки. Намагалася їхня піхота прорватися крізь нашу оборону, але хлопці втримали", – каже боєць ЗСУ.

При цьому українські розвідники кажуть, що російські штурмові групи промацують оборону, але зазнають невдач. І поки рано говорити про якийсь великий наступ.

"Сюди підходять невеликі групи - двісті-триста осіб. Вони намагаються цими силами штурмувати, - розповідає військовослужбовець ЗСУ Олександр. - Та є у них можливість, вони штурманули посадку, начебто встали там. Хлопці наші відійшли. Наша артилерія розбирає посадку, дві-три години - і посадка чиста. Наші знову заходять і беруть під свій контроль. Але і в зворотному порядку так само трапляється".

Разом з тим українські захисник кажуть, що просування противника на цьому напрямку немає, проте тривають артилерійські перестрілки.

Розвідник Олександр підтверджує, що скупчення російських військ є, але воно поки знаходиться на видаленні від лінії фронту.

"Їх основна мета – не стільки взяти Куп'янськ, скільки скувати наші сили, - упевнений він. - Тут побільше стягнути наших сил, щоб відтягнути від контрнаступу в Запорізькій області та слов'янсько-Авдіївському напрямку".

Українські розвідники припускають, що російська армія може рушити тут вперед з настанням морозів, щоб без понтонів форсувати річку Оскол. Але обіцяють місцевим жителям не пропустити російських солдатів.

ВСУ відображають "м'ясні штурми" РФ під Куп'янськом. ЗСУ побудували потужні фортифікаційні споруди та замінували підходи до них, розповів Ілля Євлаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що прикордонники зачистили позиції РФ: біля Куп'янська знищили росіян і взяли полонених. Бійці ДПСУ провели вдалу штурмову операцію та знищили ворожу вогневу позицію.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.