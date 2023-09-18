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Зеленський прибув у Нью-Йорк: підтвердив зустріч з Байденом і Конгресом

Яна Ставська
18 вересня 2023, 23:01 оновлено 18 вересня, 23:16
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У Зеленського заплановано виступ на засіданні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Але з американським президентом він поспілкується вже у Вашингтоні.
Зеленський прибув у Нью-Йорк: підтвердив зустріч з Байденом і Конгресом
Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк. В українського глави запланована низка зустрічей, а також участь у засіданні Генасамблеї ООН.

Про це Зеленський повідомив ввечері 18 вересня у Telegram. Заплановані, з-поміж іншого, зустрічі з президентом США Джо Байденом та представниками Конгресу.

Крім того, Зеленський навідав українських захисників, які проходять лікування та реабілітацію у США.

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Вказується, що зустріч з Байденом відбудеться у Вашингтоні.

Окремо Зеленський зазначив, про що говоритиме під час свого виступу на засіданні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Територіальна цілісність держави - ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", - цитує президента його прес-служба.

Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні.

Зеленський у США - з ким зустрінеться і про що говоритиме

14 вересня NBC News та Reuters повідомляли про наміри Зеленського зустрітися з Байденом в рамках поїздки українського президента на засідання Генасамблеї ООН. Втім стверджувалося, що обидва лідери переговорять вже у Білому домі.

Також у Зеленського цього тижня запланована зустріч з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху і, як стверджували у канцелярії польського президента, з Анджеєм Дудою.

Варто зауважити, що президент раніше казав, що хоче ще раз порушити перед Байденом питання передачі Україні ракет ATACMS радіусом дії до 300 км. Про те, що Зеленський у США проситиме більше зброї, говорив, своєю чергою, й радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Все це відбувається на тлі чуток про "близьку" й довгоочікувану передачу Україні ATACMS. На це, зокрема, натякав держсекретар США Ентоні Блінкен.

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