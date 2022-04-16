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Принцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - Bild

16 квітня 2022, 07:14

Російська армія робить на сході ті самі помилки, що і на півночі України до цього. Бійці ЗСУ вміло їх використовують, щоби кришити окупантів.

Путін, війна
Мрії Путіна про перемогу до 9 травня можуть не здійснитися / Колаж УНІАН, Reuters

Масований наступ російських окупантів на Донбасі поки не увінчалося яким-небудь істотним успіхом. Розгром путінських військ, як це було під Києвом, може повторитися. А все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою – принцип велоцираптора.

Про це пише німецьке видання Bild і пояснює: велоцираптори - це невеликі за розмірами хижаки з епохи динозаврів, які стали популярними завдяки фільму Парк Юрського періоду. Вони організовували злагоджені колективні атаки на жертв, які були набагато більші за розміром. Приблизно те ж саме демонструють зараз українські захисники на Донбасі.

Вже понад два тижні тому Путін вивів свої війська з-під Києва і північного сходу України, щоби посилити угруповання під Харковом і на Донбаському напрямку. Однак обіцяний наступ поки відбувається без істотних проривів.

Схоже на те, що російська армія робить на сході ті самі помилки, що і на півночі України до цього – знову військова техніка РФ йде довгими неповороткими колонами по вузьких дорогах, зазначає видання.

Українські захисники ведуть розвідку безпілотникам Байрактар і бачать всі ходи противника. Бійці ЗСУ вміло використовують всі особливості українського ландшафту - маленькі річки, розм'яклу землю і дощову погоду, направляючи російські колони в найвразливіші місця для обстрілів артилерією.

Україна діє настільки успішно, що окупанти все ще не можуть досягти однієї з озвучених цілей – оточення угруповання українських військ, які протистоять наступу з боку ОРДЛО. Українські військові вдало використовують високоточну західну зброю проти російської техніки в колонах, а також все частіше збивають російські дрони, що унеможливлює виявлення і нанесення артобстрілів по українських позиціях.

Все це призвело до того, що на Донбасі за останній тиждень загарбники не змогли взяти жодне стратегічно важливе місто, втратили десятки танків та іншої бронетехніки. І тепер мрії Путіна про досягнення хоч якихось істотних перемог до 9 травня можуть не збутися.

Як повідомляв Главред, Росія програла війну проти України, але поки не зрозуміло, як буде оформлятися її поразка, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Однією з причин цього він назвав серйозні проблеми з технікою в РФ.

Битва за Донбас

7 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що битва за Донбас стане ключовою у війні Росії проти України.

10 квітня стало відомо, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою й виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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