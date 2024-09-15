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Зруйновано під'їзд, під завалами є люди: моторошні подробиці удару по Харкову

Ангеліна Підвисоцька
15 вересня 2024, 17:59
241
Російські окупанти вдарили по Харкову та району шістьма КАБами.
удар по Харькову
РФ вдарила по багатоповерховому будинку у Харкові / Колаж: Главред, ДСНС, Олег Синєгубов

Російські окупанти вдарили по Харкову та району. Загалом було зафіксовано 6 вибухів. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один з КАБів вдарив прямо по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок цього зруйновано один під'їзд. Під завалами можуть бути люди, там продовжується пошуково-рятувальна операція.

"Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок ... Під завалами можуть бути люди. Проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації", - заявив Олег Синєгубов.

відео дня

Дивіться відео про наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові:

удар по Харькову
РФ вдарила по багатоповерховому будинку у Харкові / фото: скріншот

За даними ОВА, кількість постраждалих зросла до 35. Госпіталізувати довелося 14 людей, іншим допомагають на місці. Відомо, що одна жінка та 12-річний хлопчик перебувають у важкому стані.

Службовці ДСНС врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху. Під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири.

Відомо, що серед постраждалих є дорослі віком від 33 до 86 років, а також діти - 1, 4, 12 років.

  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Володимир Зеленський
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Володимир Зеленський
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: скріншот з відео
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: скріншот з відео
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Суспільне
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Суспільне
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Суспільне
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харківська обласна прокуратура
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня Національна поліція

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари РФ по Харкову - останні новини

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміло кілька вибухів. Постраждало садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар - у Малій Данилівці в приватний сектор.

Потужні вибухи прогриміли в Харкові і вдень у понеділок, 2 вересня. Місцева влада закликала городян до обережності.

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

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війна в Україні новини Харкова Харківська область вторгнення Росії Олег Синегубов
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