РФ б'є по цивільних у Харкові: в місті пролунала серія потужних вибухів

Російські окупанти вдарили КАБами по одному густонаселеному району Харкова.

https://glavred.net/ukraine/rf-bet-po-grazhdanskim-v-harkove-v-gorode-progremela-seriya-moshchnyh-vzryvov-10596533.html Посилання скопійоване

РФ вдарили КАБами по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram (ілюстративне фото)

У Харкові пролунали дуже потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів КАБами по місту.

Ворожий обстріл підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - написав він.

відео дня

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни двічі вдарили по одному з густонаселених районів міста.

"На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Після вибухів над містом піднялись стовпи густого диму.

РФ вдарили КАБами по Харкову / фото: Telegram

Синєгубов додав, що влучання було поряд з приватним будинком у Київському районі міста. Інформації про постраждалих поки нема. Водночас відомо, що був пошкоджений приватний будинок, паркан та вікна інших будинків.

Ігор Терехов заявив, що з-під завалів будинку деблокували двох жінок та дитину.

Також зазначається, що росіяни вдарили по Дергачах Харківського району.

"Близько 17-00 внаслідок ворожого обстрілу КАБом було пошкоджено приватні будинки. Інформація щодо поранених та загиблих не надходила", - написав він.

Удари РФ по Харкову - останні новини

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміло кілька вибухів. Постраждало садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар - у Малій Данилівці в приватний сектор.

Потужні вибухи прогриміли в Харкові і вдень у понеділок, 2 вересня. Місцева влада закликала городян до обережності.

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред