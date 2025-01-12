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Прилетіло по контрактниках РФ: під Маріуполем атаковано важливі об'єкти росіян

Олексій Тесля
12 січня 2025, 21:37
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Увечері 10 січня гриміли вибухи між Юр'ївкою та Ялтою Маріупольського району.
Дим, ракета
По окупантах РФ завдали удару / pixabay, Міноборони РФ

Важливо:

  • Під ударом опинилися військові об'єкти країни-агресора РФ
  • Близько 15 окупантів отримали поранення внаслідок удару

В окупованому РФ Маріупольському районі Донецької області внаслідок атаки дронів під ударом опинилися військові об'єкти країни-агресора РФ, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, увечері 10 січня гриміли вибухи між Юр'ївкою та Ялтою Маріупольського району.

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"Були збиття і були попадання нашими дронами, але не уламками. У цьому випадку падав цілий дрон із боєзарядом і розірвався на землі - впав дуже і дуже влучно. Тому що територія між Ялтою і Юр'ївкою - це суцільна військова база. Там, здається, немає жодної бази, де б не сховалися росіяни", - зазначив співрозмовник.

При цьому він уточнив, що нещодавно в цей район привезли "свіжих" контрактників РФ, яких готують перед відправкою на поле бою. Тому випадковою ціллю стали і вони.

За даними глави Центру вивчення окупації, під удар потрапила стоянка військової техніки, кілька одиниць було повністю виведено з ладу. Є інформація про те, що близько 15 окупантів дістали поранення внаслідок удару.

"Це справжня карма, тому що ми знаємо напевно - це не був цілеспрямований удар. Ми спілкувалися з Силами оборони, які відповідають за нашу ділянку. Дійшли висновку, що це частина нашого масованого удару, зокрема, у бік Енгельса. Просто все йшло через Маріупольський і Бердянський райони. Тому впало дуже влучно", - додав Андрющенко.

Як повідомляв Главред, у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено.

Нагадаємо, Петро Андрющенко повідомляв, що в лісовій місцевості в районі населеного пункту Республіка Микільської громади Маріупольського району було уражено місце розташування російських окупантів.

Раніше Військово-морські сили повідомляли, що українські військові завдали удару по тимчасово окупованому Маріуполю. Унаслідок удару було знищено інфраструктуру сховищ, а також тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для ударів по території України.

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Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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