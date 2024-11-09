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Вибухає і валить помаранчевий дим: з'явилися нові подробиці атаки на хімкомбінат в РФ

Руслана Заклінська
9 листопада 2024, 17:25
179
На Алексінському хімічному комбінаті у Тульській області РФ зайнялися хімічні речовини.
Вибухає і валить помаранчевий дим: з'явилися нові подробиці атаки на хімкомбінат в РФ
Алексінський хімкомбінат зупинив роботу через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Хімічний комбінат у Тульській області РФ атакували щонайменше 13 дронів
  • Уразили цех з виробництва пороху, роботу підприємства зупинили
  • На комбінаті стався повторний вибух через займання хімічних речовин

Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ атакували щонайменше 13 безпілотників. Дрони уразили цех з виробництва пороху, що призвело до зупинки виробництва. Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на своє джерело у спецслужбах.

Вночі на об’єкт було здійснено щонайменше 13 ударів безпілотниками. Основна ціль — цех з виробництвом пороху.

відео дня

Внаслідок успішної атаки на хімкомпінаті відбувся серйозний витік хімічних речовин. Над комбінатом здійнявся густий помаранчевий дим.

Ситуація ускладнилася о 13:10, коли на об'єкті стався повторний вибух. Після попередніх прильотів на Алексінському хімкомбінаті зайнялися хімічні речовини.

Росіяни повністю зупинили роботу заводу, а персонал евакуювали. Окрім того, джерело у спецслужбах повідомило, що зафіксовано пошкодження Алексінської ТЕЦ і лінії електропередачі напругою 110 кВ.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки дронів по РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 листопада місто Алексін у Тульській області Росії зазнало атаки дронів. Російські опозиційні ЗМІ повідомляють про щонайменше 11 безпілотників в небі та серію вибухів. Лише вранці Міноборони Росії заявило про знищення 50 дронів.

Зголом у ЗМІ з'явилася інформація, що українські безпілотники атакували Алексінський хімічний комбінат у Тульській області Росії, який виробляє порох і боєприпаси для російської армії. Удар нібито здійснили дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій.

Як повідомляв Главред, 6 листопада у Каспійську пролунали вибухи, які місцеві жителі пов'язали з атакою безпілотників. Згодом стало відомо, що це були дрони-камікадзе ГУР, які вперше атакували ворожі кораблі в Каспійському морі. Уражено щонайменше два об'єкти — ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також пошкоджено малі ракетні кораблі проєкту 21631.

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