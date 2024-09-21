У РФ десятки поранених і 'двохсотих': під Маріуполем вдарили по розташуванню ворога

У лісовій місцевості в районі населеного пункту Республіка Нікольської громади Маріупольського району було уражено місце розташування російських окупантів.
Про потужний приліт по росіянах повідомив у своєму Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, у результаті щонайменше 8 окупантів ліквідовано, а ще 12 тяжко покалічено.
Радник міського голови Маріуполя уточнив, що після удару окупантів РФ розселяють у житлових будинках по місту.
Унаслідок удару росіян "розлетілися в різні частини села, швидких десь під 20 штук приїхало", - додав Андрющенко.
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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Нагадаємо, що в Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування, на жаль, не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено, частина отримала поранення. Андрющенко не виключає, що метою атаки були НПЗ на території РФ.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ. Російські пропагандистські пабліки навперебій почали виправдовуватися і переконувати, що в Маріуполі горить поле. Однак Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.
Як повідомлялося раніше , у Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ. 4 серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув у районі нової військової бази окупантів. Андрющенко повідомив, що пожежу спостерігало все місто.
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