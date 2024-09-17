Підірвали тонни боєприпасів: ЗСУ влупили по складах окупантів під Маріуполем

Українські захисники атакували сховища російських окупантів, де вони накопичували боєприпаси для ударів по території України.

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ЗСУ знищили склад з боєприпасами під Маріуполем / Колаж: Главред, фото: ВМС ЗСУ, Андрющенко Time

Українські військові знищили російські склади з боєприпасами поблизу окупованого Маріуполя. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Внаслідок удару було знищено інфраструктуру сховищ, а також тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для ударів по території України.

"Днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя ... Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фото наслідків удару і зазначив, що знищені склади розташовані у селищі Глибоке Маріупольського району.

Слід зазначити, що перші згадки про влучання по складу в Глибокому з'явилися 13 вересня. Тоді Андрющенко заявляв, що на цих складах окупанти зберігали боєприпаси та ракети для систем ППО.

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