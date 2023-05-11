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Першими побігли "вагнерівці": з'явилися дивовижні подробиці розгрому окупантів - CNN

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2023, 23:02 оновлено 11 травня, 23:08
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Українські військові накрили HIMARSами російську піхоту, яка намагалася посилити позиції окупантів на Бахмутському напрямку.
ВСУ, Пригожин
ЗСУ розгромили позиції окупантів під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові пішли в наступ на Бахмутському напрямку та розгромили позиції, на яких були російські військові та "вагнерівці". Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався приховати той факт, що його бойовики втекли зі своїх позицій і переклав всю провину на російських солдатів.

Однак виявилося, що першими побігли саме "вагнерівці". Це підтвердили і в CNN з посиланням на командира першого батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади.

Українські військові почали штурм позицій окупантів у південно-західній частині міста, "вагнерівці" одразу ж почали тікати. Водночас війська 72-ї бригади РФ намагалися протистояти, однак у них нічого не вийшло.

відео дня

Українські військові "накрили" HIMARSами російську піхоту, яка намагалася посилити позиції окупантів. Пізніше російські солдати потрапили в оточення.

Повідомляється, що ЗСУ "задвохсотили" мінімум 200-300 окупантів.

ЗСУ розгромили окупантів РФ у Бахмуті

Командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький 10 травня розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

У Deep State розповіли, що атаку ЗСУ підтримував танк. У російських загарбників було більше військової техніки, проте вони не змогли протистояти українцям.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

Дивіться відео про те, що контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута:

Інші новини:

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