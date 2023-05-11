Першими побігли "вагнерівці": з'явилися дивовижні подробиці розгрому окупантів - CNN

Українські військові пішли в наступ на Бахмутському напрямку та розгромили позиції, на яких були російські військові та "вагнерівці". Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався приховати той факт, що його бойовики втекли зі своїх позицій і переклав всю провину на російських солдатів.
Однак виявилося, що першими побігли саме "вагнерівці". Це підтвердили і в CNN з посиланням на командира першого батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади.
Українські військові почали штурм позицій окупантів у південно-західній частині міста, "вагнерівці" одразу ж почали тікати. Водночас війська 72-ї бригади РФ намагалися протистояти, однак у них нічого не вийшло.
Українські військові "накрили" HIMARSами російську піхоту, яка намагалася посилити позиції окупантів. Пізніше російські солдати потрапили в оточення.
Повідомляється, що ЗСУ "задвохсотили" мінімум 200-300 окупантів.
ЗСУ розгромили окупантів РФ у Бахмуті
Командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький 10 травня розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.
"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.
У Deep State розповіли, що атаку ЗСУ підтримував танк. У російських загарбників було більше військової техніки, проте вони не змогли протистояти українцям.
Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.
Дивіться відео про те, що контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута:
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