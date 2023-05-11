У РФ закотили істерику через Британські далекобійні ракети і пригрозили "адекватною відповіддю"

Дмитро Пєсков заявив, що Росія "негативно ставиться" до передачі ракет Україні.

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РФ закотила істерику через передачу далекобійних ракет Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Британія передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow в якості військової допомоги. Однак у країні-агресорі Росії вже закотили істерику через це і пригрозили "адекватною відповіддю". Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на заяву спікера російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він ображено відповів, що РФ "негативно ставиться" до передачі ракет Україні.

"Вельми негативно (ставляться до поставок Storm Shadow - Главред). Це зажадає адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військової точки зору будуть приймати відповідні рішення", — сказав Пєсков.

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Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україні будуть передані далекобійні авіаційні ракети Storm Shadows. Storm Shadow доповнять вже подаровані системи великої дальності, в тому числі ракети HIMARS і Harpoon, а також власну крилату ракету України "Нептун" і засоби більшої дальності, передані іншими країнами.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його словами, це стосується постачання ATACMS і іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявляв, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, в тому числі і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Дивіться відео про те, як в Україні збили російську ракету "Кинджал":

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