"Йдеться про лисого щура": Путін не є проблемою для системи РФ - експерт

Російський диктатор усвідомлює, що він вже не потрібен Росії і від нього можуть спробувати позбутися.

https://glavred.net/politics/rech-idet-o-pleshivoy-kryske-putin-ne-yavlyaetsya-problemoy-dlya-sistemy-rf-ekspert-10469638.html Посилання скопійоване

Путін розуміє, що він більше нікому не потрібен / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Російський диктатор Володимир Путін не є проблемою для політичної системи країни-агресора. Тому є ті, хто може його знищити. Про це в інтерв'ю Главреду розповів редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Він зазначив, що зараз починає наступати той момент, коли російська система перестає потребувати Путіна.

"Він стає непотрібним нікому. Згадайте вирази облич лідерів держав, які приїхали на парад – він їм зовсім не потрібен. На Заході Путін потрібен, напевно, тільки Міжнародному кримінальному суду. Якщо вже товариші з Південноафриканської Республіки сказали: "Володимир Володимирович, ми вас дуже просимо, не приїжджайте, будь ласка, до нас в серпні, ми ж будемо змушені вас заарештувати, а нам не хочеться"", - сказав Сотник.

відео дня

Сам диктатор розуміє це і вже обмежив число людей, які мають безпосередній доступ у нього. Експерт не виключає, що цей доступ мають максимум 5-7 осіб. При цьому раніше наближені Пригожин і Кадиров цей доступ втратили.

"З кожним днем Путін стає все токсичніше і токсичніше – це гаазьке прокляття діє все сильніше і сильніше з кожним днем. І одного разу система скаже: "Все, досить". Система і не таких переживала. Вона сталіних топила в їх власній сечі! А тут про що говорити, коли мова йде про якийсь лисого щура. Так, Путін - масштабний поганець, питань немає, але для системи це не проблема", - зазначив Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю журналіста Олександра Сотника для Главреда:

РФ незабаром може залишитися без Путіна

Олексій Сотник переконаний, що незабаром РФ залишиться без Путіна, і він доживає свої останні тижні. Він не виключив, що російські танки можуть розвернутися та піти на Москву. Крім того, після звільнення Криму Путін може втратити не лише своє крісло президента, а й життя.

Також він додав, що Євген Пригожин уже провів сепаратні переговори з американцями. Ватажок ПВК "Вагнер" пообіцяв їм "принести голову Путіна на срібному блюдце". Нині він намагається зробити собі майбутнє.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що Пригожин Шойгу та Герасимов розбираються між собою щодо того, хто буде "винним" після поразки РФ у війні та відходу Путіна з Кремля.

Інші новини: