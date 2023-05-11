УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Декілька годин був в ейфорії: "Покемон" особисто розповів, як збив крилату ракету Х-55

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2023, 21:21 оновлено 11 травня, 21:30
68
20-рійчний український військовий збив російську крилату ракету у ніч на 9 травня.
Декілька годин був в ейфорії: 'Покемон' особисто розповів, як збив крилату ракету Х-55
Гвардієць "Покемон" збив російську ракету Х-55 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Український нацгвардієць "Покемон" майстерно збив російську крилату ракету Х-55 у ніч на 9 травня. Він після цього ще кілька годин був у ейфорії. Військовий особисто розповів про те, як це було. Відео вже розлетілось в Мережі.

Своїм влучанням у ракету 20-річний "Покемон" врятував життя багатьох українців, які могли б загинути у випадку влучання. Він збив ракету з ПЗРК "Ігла".

"О 4:05 почалася тривога, ми вийшли на бойове чергування, як завжди. Потім о 5 годині нам передали, що вони (ракети - Главред) вже наближаються до Києва. А о 5:32 я візуально та акустично цю ракету виявив та знищив повітряну ціль", - говорить "Покемон".

відео дня
военный сбил ракету Х-55
Гвардієць "Покемон" збив російську ракету Х-55 / фото: скріншот з відео

Після влучання в ракету у небі з'явився спалах. Тоді "Покемон" у весь голос закричав "Ура".

"Я був в ейфорії десь до 7-ої години. Коли я заступав на чергування, думаю, сьогодні у брата день народження, можливо, зроблю подарунок. Коли збив ракету, я вже розумів, що зробив подарунок", - зізнався військовий.

Дивіться відео про те, як український військовий збив російську ракету Х-55:

военный сбил ракету Х-55
Гвардієць "Покемон" збив російську ракету Х-55 / фото: скріншот

Ракетний удар по Україні 9 травня

Ранок 9 травня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні через ракетної атаки російських окупантів. У Києві пролунали потужні вибухи.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в столиці сили ППО збили всі 15 крилатих ракет, ймовірно типу Х-101 (Х-555).

У Повітряних силах уточнили, що за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр і Х-101/Х-555.

23 з них знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії зі складовими Сил оборони України.

Інші новини:

війна в Україні ракета крилаті ракети вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

Євробачення-2023: де дивитися другий півфінал онлайн

Євробачення-2023: де дивитися другий півфінал онлайн

21:46 Stars
Декілька годин був в ейфорії: "Покемон" особисто розповів, як збив крилату ракету Х-55

Декілька годин був в ейфорії: "Покемон" особисто розповів, як збив крилату ракету Х-55

21:21 Україна
"Пригожин провів сепаратні переговори з американцями і пообіцяв принести голову Путіна" - журналіст

"Пригожин провів сепаратні переговори з американцями і пообіцяв принести голову Путіна" - журналіст

18:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:46

Євробачення-2023: де дивитися другий півфінал онлайн

21:40

"Зустрінеться з Папою Римським": Володимир Зеленський вирушить до Італії - ЗМІВідео

21:21

Декілька годин був в ейфорії: "Покемон" особисто розповів, як збив крилату ракету Х-55Відео

21:20

Не встиг побачити новонароджену донечку: 20-річна дівчина розповіла, як втратила на війні нареченогоВідео

21:10

"Між ними справжня хімія": інсайдер розкрив подробиці роману Шакіри і Тома КрузаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:45

"Україна хоче переламати ситуацію": Резніков назвав період головного боюВідео

20:13

Гороскоп на тиждень 15-21 травня 2023: Рибам - сварки, Овнам - довгоочікуване благополуччяВідео

19:52

"Це був жах": зірка Сватів висловилася про зустріч з тяжкохворою Анастасією ЗаворотнюкВідео

19:40

Віталій Портников. Далекобійні ракети будуть!Відеоблоги

Реклама
19:32

Незвичайна оптична ілюзія: лише найуважніші знайдуть приховане число

19:30

Благодійна кампанія Шлях до Перемоги від Аврори та UNITED24 допомогла закрити збір Марка Гемілла на дрони для ЗСУ новости компании

19:20

Дивись, Путіне, ти вбиваєш живих людейПогляд

19:02

"Путін доживає останні тижні": російські танки можуть піти на Москву - СотникВідео

18:42

У США заявили про "300 тисяч загиблих українських військових": Подоляк спростував

18:35

"Пригожин провів сепаратні переговори з американцями і пообіцяв принести голову Путіна" - журналістВідео

18:24

Гороскоп Таро на тиждень 15-21 травня: Рибам - відновлення, Овнам - проривВідео

18:12

Ріанна назвала сина на честь відомого репера - і це не її чоловік

18:02

"Хочете жити – тікайте": у різних містах РФ прозвучало звернення Зеленського – росіяни збентеженіВідео

17:43

Арестович опинився в списку "терористів і екстремістів" РФ: він відреагував у своїй манері

17:22

Мчить потужна спека: синоптики назвали дату атаки потужного потепління в УкраїніВідео

Реклама
17:15

За три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програє головному опоненту

17:12

Він приваблює гроші і удачу: таку рослину мають в своїх будинках багаті людиВідео

17:05

Кримський міст, Росія і Білорусь під прицілом: у США показали, куди дістають Storm ShadowВідео

17:02

Яку зачіску зробити в 50 років: 4 найкращі омолоджувальні стрижки, що не потребують укладання

17:00

Зірка "Роккі" і "Нестримних" Дольф Лундгрен бореться з онкологією

16:50

Зеленський відверто розповів, чи фіксуються втрати української армії і чому вони не розголошуютьсяВідео

16:36

Чому 12 травня ніколи не можна витирати пил в будинку: прикмети і заборониВідео

16:30

У РФ закотили істерику через Британські далекобійні ракети і пригрозили "адекватною відповіддю"Відео

16:20

Аналітик спрогнозували, чи зважаться Пригожин і Кадиров на відкритий бунт проти ПутінаВідео

16:12

Гороскоп на завтра 12 травня 2023: Стрільців врятує ангел хранитель, Левам - любов з першого поглядуВідео

16:11

На Україну очікує складна операція, успіх ЗСУ залежить від трьох ключових факторів - BloombergВідео

16:06

Як усунути засмічення у ванній за 1 хвилину: найпростіший фокус, з яким впорається кожен

15:54

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек смачно розцілували один одного на Голлівудській прем'єріВідео

15:49

Наминуть за хвилину і ще попросять: унікальний рецепт смачного рулету з лаваша за 15 хвилинВідео

15:49

Путін приймав парад востаннє, Україна святкуватиме перемогу восени 2023-го – СотникЕксклюзив

15:38

Буде справжній вибух: чому не можна розігрівати в мікрохвильовці яйця

15:21

Росіяни захопили єдиний собор ПЦУ в Криму: ламають двері та варварськи розкрадають майно - ЗМІВідео

15:09

Як потрібно їсти щавель: цікаві факти про популярну зелень приголомшать

15:05

Світ Навиворіт - Колумбія: Комаров покаже людей, що борються зі злом в найбільш злочинному місті

15:01

Британія передає Україні ракети Storm Shadow: міністр оборони Уоллес офіційно підтвердивВідео

Реклама
14:26

Чи можна пити каву з молоком і навіщо це робити: приголомшливі відомості про напій

14:25

"Берегли історію, але нас там не шкодували": літня російська актриса виправдала війну в Україні

14:11

Пригожин в істериці заявив про "розпал контрнаступу" і чекає ЗСУ на Брянщині та БілгородщиніВідео

13:50

Влада РФ в руках Кадирова чи Пригожина призведе до розпаду - експертВідео

13:45

Ніжне серце музики: як зараз виглядає абсолютний рекордсмен Євробачення Сальвадор СобралВідео

13:18

Україна не збирається здавати Бахмут, ЗСУ в місті добилися часткових успіхів - ДаніловВідео

13:00

Як раз і назавжди позбутися від попелиці: прості поради для всіх дачників

12:54

Дивовижна оптична ілюзія: лише генії знайдуть захованого чоловіка за 15 секунд

12:35

Змінюють правила гри: Британія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow - CNNВідео

12:32

Україна отримає винищувачі F-16, пілоти ЗСУ переламають ситуацію в повітрі - ДаніловВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти