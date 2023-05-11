Декілька годин був в ейфорії: 'Покемон' особисто розповів, як збив крилату ракету Х-55

Український нацгвардієць "Покемон" майстерно збив російську крилату ракету Х-55 у ніч на 9 травня. Він після цього ще кілька годин був у ейфорії. Військовий особисто розповів про те, як це було. Відео вже розлетілось в Мережі.
Своїм влучанням у ракету 20-річний "Покемон" врятував життя багатьох українців, які могли б загинути у випадку влучання. Він збив ракету з ПЗРК "Ігла".
"О 4:05 почалася тривога, ми вийшли на бойове чергування, як завжди. Потім о 5 годині нам передали, що вони (ракети - Главред) вже наближаються до Києва. А о 5:32 я візуально та акустично цю ракету виявив та знищив повітряну ціль", - говорить "Покемон".
Після влучання в ракету у небі з'явився спалах. Тоді "Покемон" у весь голос закричав "Ура".
"Я був в ейфорії десь до 7-ої години. Коли я заступав на чергування, думаю, сьогодні у брата день народження, можливо, зроблю подарунок. Коли збив ракету, я вже розумів, що зробив подарунок", - зізнався військовий.
Дивіться відео про те, як український військовий збив російську ракету Х-55:
Ракетний удар по Україні 9 травня
Ранок 9 травня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні через ракетної атаки російських окупантів. У Києві пролунали потужні вибухи.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в столиці сили ППО збили всі 15 крилатих ракет, ймовірно типу Х-101 (Х-555).
У Повітряних силах уточнили, що за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр і Х-101/Х-555.
23 з них знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії зі складовими Сил оборони України.
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