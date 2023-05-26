Пригожин тікає з Бахмута, бо ситуація може розвернутися на 180 градусів – Жданов

У Бахмуті може початися ще гірша "м'ясорубка", ніж була. ЗСУ взяли всі панівні висоти навколо міста і тепер можуть звідти гатити по російських окупантах.

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У Бахмуті може початися ще гірша м’ясорубка, зазначає Жданов/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин розуміє, що ситуація у Бахмуті на Донеччині може розвернутися на 180 градусів, і російські загарбники опиняться у дуже поганому становищі. Саме тому вагнерівці намагаються накивати звідти п’ятами.

Збройні сили України взяли усі панівні висоти навколо міста, тому вони можуть зупинити будь-яке пересування окупантів у Бахмуті вогнем артилерії. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Пригожин прекрасно розуміє, що ситуація в Бахмуті може розвернутися на 180 градусів, оскільки ЗСУ взяли всі панівні висоти навколо міста, і тепер майже все місто знаходиться під перехресним вогнем української артилерії. Тобто будь-які пересування в місті можуть бути припинені вогнем нашої артилерії. Він прекрасно розуміє, що зараз в Бахмуті може початися ще гірша "м'ясорубка", ніж була, ситуація зміниться в гіршу для росіян сторону", – зазначає Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Але хоч Пригожин і намагається якомога швидше втекти зі своїми найманцями з Бахмута, він все одно не проминає можливості підколоти Герасимова і Шойгу, з якими у нього конфлікт.

"Пригожин, з одного боку, намагається якомога швидше залишити Бахмут, а з іншого – не може не вкусити Герасимова з Шойгу. В принципі, він сам собі риє могилу, не йдучи на компроміс і примирення з Герасимовим і намагаючись його принизити. І при цьому всьому він вимагає випустити ПВК "Вагнер" з Бахмута. Так Герасимов тепер зробить усе, щоб вони там здохли!", – каже Жданов.

Пригожин заявив про виведення вагнерівців з Бахмута

Нагадаємо, 20 травня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста. При цьому він зазначив, що після виходу вагнерівців з Бахмута їхні позиції займуть регулярні російські війська.

24 травня Пригожин назвав Збройні сили України однією з найсильніших армій у світі. Мовляв, він бачив, як воюють американці, французи, сили ООН і африканські племена, і українська армія – одна з найкращих. При цьому він визнав, що цілі так званої "спецоперації" провалилися.

У четвер, 25 травня, Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони. Позиції "вагнерівців" займуть російські військові. Пригожин заявив, що їм залишать залишки боєприпасів і сухпайок.

Станом на 25 травня у ЗСУ розповіли, що вагнерівці пішли лише з флангів міста – там їх замінили регулярні російські війська. А саме місто бойовики Пригожина не залишали. При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що противник зараз підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

Дивіться відео про те, що російський правозахисник Марк Фейгін розповів про долю Бахмута:

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