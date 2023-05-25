"Вагнерівці досі у Бахмуті, але пішли з флангів": у ЗСУ прокоментували заяву Пригожина

У передмісті Бахмута бойовиків ПВК "Вагнера" замінили регулярні російські війська. Але у самому місті вагнерівці залишаються і досі.

https://glavred.net/ukraine/vagnerovcy-do-sih-por-v-bahmute-no-ushli-s-flangov-v-vsu-prokommentirovali-zayavlenie-prigozhina-10472947.html Посилання скопійоване

У ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про виведення вагнерівців з Бахмута/ колаж: Галвред, фото: Мінобороны України, скрін

У Збройних силах України прокоментували заяву власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що його бойовики залишають Бахмут на Донеччині. Станом на цей час вагнерівці пішли лише з флангів міста – там їх замінили регулярні російські війська. А саме місто бойовики Пригожина не залишали.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram. Вона зазначила, що противник зараз підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

"На Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах. Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення. У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються вагнерівці. Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак", – розповіла Маляр.

відео дня

У той же час речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що у Бахмуті суттєво зменшилася кількість атак, але окупанти продовжують завдавати вогневого ураження по українських позиціях.

"Ми точно констатуємо зменшення атак і, можливо, це пов'язано з їхнім перегрупуванням. Точно ми завдали їм потужні втрати і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, в яких об'ємах і які підрозділи – думаю, нам потрібно трішки часу, щоб кваліфікувати цю інформацію", – цитує слова Череватого 24 канал.

Пригожин заявив про виведення вагнерівців з Бахмута

Нагадаємо, 20 травня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста. При цьому він зазначив, що після виходу вагнерівців з Бахмута їхні позиції займуть регулярні російські війська.

24 травня Пригожин назвав Збройні сили України однією з найсильніших армій у світі. Мовляв, він бачив, як воюють американці, французи, сили ООН і африканські племена, і українська армія – одна з найкращих. При цьому він визнав, що цілі так званої "спецоперації" провалилися.

У четвер, 25 травня, Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони. Позиції "вагнерівців" займуть російські військові. Пригожин заявив, що їм залишать залишки боєприпасів і сухпайок.

Дивіться відео про те, що російський правозахисник Марк Фейгін розповів про долю Бахмута:

Вас також може зацікавити: