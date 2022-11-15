Макрон попросив Сі Цзіньпіна змусити Путіна повернутися за стіл переговорів - ЗМІ

Еммануель Макрон нібито попросив Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті Великої двадцятки (G20) попросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, щоби той повернувся за стіл переговорів про припинення війни в Україні.

Як повідомляє BFMTV, Макрон нібито висловив глибоку стурбованість тим, що війна в Україні триває, і просив китайського лідера направити Путіну меседж, щоби той відмовився від ескалації боїв в Україні.

Зазначається, що президент Китаю також "рішуче" виступив проти застосування ядерної зброї та "підтримав деескалацію та припинення вогню.

"Китай направляє повідомлення російській владі з бажанням знайти мирне рішення", - йдеться у повідомленні.

В Єлисейському палаці заявили за результатами зустрічі Макрона і Сі Цзіньпіна, що "глави двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності й суверенітету України та погодилися з невідкладністю деескалації".

"Вони підтвердили свою тверду позицію щодо запобігання застосування ядерної зброї. Цзіньпін підтримав ініціативи президента республіки, спрямовані на досягнення миру", - йдеться у повідомленні.

Тим часом спікер Кремля Дмитро Пєсков вже прокоментував заклик французького лідера.

"Поки, власне, не спостерігаємо столу переговорів", - процитувало Пєскова російське пропагандистське видання РИА Новости.

Саміт Великої двадцятки - що відомо

15-16 листопада на Балі проходить саміт Великої двадцятки.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників G20 закликав припинити руйнівну війну Росії та заявив, що Мінська-3 не буде.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час саміту Великої двадцятки заявив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні. При цьому глава КНР не засудив вторгнення РФ в Україну.

Президент Індонезії Джоко Відодо у своїй промові з нагоди відкриття саміту G20 закликав країни подолати розбіжності й не допустити занурення світу в нову "холодну війну". При цьому Відодо не сказав про війну саме Росії проти України.

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