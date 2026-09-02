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Двоє поранених і згорілі склади: РФ завдала удару по трьох районах Київщини

Анна Ярославська
2 вересня 2026, 09:41
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У трьох районах триває придушення обстрілів Київської області.
Наслідки атаки на Київську область 1 вересня 2026 року
Наслідки атаки на Київську область 1 вересня 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Про що повідомив Тимур Ткаченко:

  • Двоє мешканців області отримали осколкові поранення
  • Рятувальники ліквідують пожежі на складських об’єктах
  • Руйнування зафіксовано в Бучанському та Броварському районах

Вранці 2 вересня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Внаслідок ворожого удару травмовано двох людей.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, у Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка - осколкові поранення руки та плеча. Людям надають необхідну медичну допомогу.

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"Є пошкодження цивільної інфраструктури. У Бучанському районі сталася пожежа у складських приміщеннях, також пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю. Рятувальники працюють на місцях і ліквідують наслідки атаки", - розповів чиновник.

Ткаченко також повідомив, що 1 вересня внаслідок ворожих атак постраждали троє людей, серед них - дитина.

У Бучанському районі було пошкоджено складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок.

"Пожежі у складських приміщеннях локалізовано. На місцях працюють рятувальники та всі служби. Потерпілим надається необхідна допомога. Продовжуємо працювати та ліквідовувати наслідки ворожих атак", - зазначив голова ОВА.

Атаки РФ по Києву та області - новини

Як писав Главред, у ніч на 1 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. У результаті атаки є загиблі та постраждалі.

За останніми даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок масованої російської атаки на Україну загинули щонайменше 12 осіб, серед них громадянин Індії. Ще десятки людей отримали поранення.

У Києві внаслідок удару по залізничному депо загинули семеро людей. Також під обстрілом опинилися Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.

У ніч на 2 вересня у Вишневому Бучанського району Київської області внаслідок атаки російського ударного безпілотника зруйновано конструкції двох таунхаусів. На місці виникла пожежа.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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