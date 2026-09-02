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РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти

Анна Косик
2 вересня 2026, 13:14оновлено 2 вересня, 14:42
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Зеленський розповів перші деталі ворожої атаки.
РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти
Росіяни атакували навчальний заклад у Києві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС Київщини

Що повідомив Зеленський:

  • РФ атакувала вищий навчальний заклад Києва
  • Під час удару студенти університету перебували в укритті
  • Світові лідери мають посилити тиск на РФ через повітряний терор України

Країна-агресор Росія атакувала вдень 2 вересня Київ. Ворожі "шахеди" вдарили по одному з університетів столиці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни атакували навчальний заклад прямо у час занять. На щастя, 160 студентів перебували в укритті.

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія ескалує війну

Глава держави наголосив, що сьогоднішні удари по Києву та інших містах України свідчать про те, що світ та найвпливовіші лідери замало реагують на чергову російську ескалацію ударів.

"Коли у Європі російсько-іранські "шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування "шахедів" та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе", - зазначив Зеленський.

Він додав, що потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на Росію за це і для допомоги Україні. Мова йде, зокрема, про ППО для України, санкції проти Росії та значну активізацію оборонних виробництв.

Який університет постраждав внаслідок атаки

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у Facebook повідомив, що сьогодні вдень Росія завдала удару по Національному університету харчових технологій. Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає.

"Дякую керівництву та працівникам закладу освіти, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків. Лише вчора розпочався новий навчальний рік. І вже на другий день ворог підло атакує університет. Удар по закладу освіти - це завжди більше, ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти", - наголосив він.

Бутенко додав, що повітряні тривоги та постійні загрози обстрілів безпосередньо впливають на організацію навчання. У різних регіонах ситуація відрізняється, тому учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі.

Універсального рішення для всієї країни, за його словами, бути не може. Органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти визначають оптимальний формат навчання, виходячи передусім із безпекової ситуації на місцях.

Прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку РФ

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що станом на 14:00 9 людей постраждали внаслідок денного обстрілу столиці 2 вересня. Пошкоджено будівлю одного з університетів, п’ять житлових будинків, дитячий садок, склади.

"Наслідки влучань зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину, внаслідок якого постраждали цивільні люди (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

В Україні можуть розділити повітряні тривоги

Главред писав, що за словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, багатогодинні повітряні тривоги в Україні пропонують розділити на кілька рівнів, щоб обмеження для населення та бізнесу відповідали реальному ступеню небезпеки.

Такий підхід, на думку економіста, допоміг би зменшити втрати для економічної активності міст. Йдеться насамперед про відмінність між ситуацією, коли загроза є потенційною, та моментом, коли небезпека вже наближається до конкретної території. За такого підходу бізнес міг би оперативніше визначати, чи потрібно зупиняти роботу та змінювати режим роботи персоналу.

Удари РФ по столиці та Київщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 2 вересня росіяни атакували Київ реактивними БПЛА. У Шевченківському районі столиці внаслідок влучання загорівся шестиповерховий житловий будинок.

Вночі 2 вересня у Вишневому Бучанського району Київської області внаслідок атаки російського ударного безпілотника зруйновано конструкції двох таунхаусів. Також на місці виникла пожежа.

Ввечері 1 вересня у Святошинському районі Києва, за даними мера, після атаки РФ сталося загоряння на відкритій території поблизу приватних житлових будинків.

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Про персону: Гліб Вишлінський

Гліб Вишлінський - економіст, виконавчий директор Центру економічної стратегії, який очолює з моменту його створення у травні 2015 року. Має понад 25 років досвіду у сфері економічного аналізу та досліджень.

У 2003–2015 роках працював у GfK Ukraine, з 2010 року обіймав посаду заступника директора компанії. Раніше був головним економістом, директором з публікацій та заступником директора Міжнародного центру перспективних досліджень. Кар’єру розпочинав як економічний журналіст і редактор.

У 2021–2026 роках очолював правління "Громадського телебачення". Також входить до Ради розвитку "Мистецького арсеналу", Наглядової ради Фундації DEJURE та правління StateWatch.

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