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У Києві БПЛА атакували медичний і навчальний заклад: є постраждалі

Руслана Заклінська
2 вересня 2026, 11:19оновлено 2 вересня, 12:22
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Влучання ворожих БПЛА зафіксовано у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.
У Києві БПЛА атакували медичний і навчальний заклад: є постраждалі
Дим у Києві пілся атаки, російський БПЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головне:

  • РФ атакувала Київ реактивними БПЛА
  • Частково зруйновано житловий будинок, пошкоджено медзаклад та навчальний заклад
  • Відомо про сімох постраждалих, двох госпіталізували

Вранці 2 вересня російяни атакували Київ реактивними БПЛА. У Шевченківському районі столиці внаслідок влучання загорівся шестиповерховий житловий будинок. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце події. Перед цим Кличко повідомляв про роботу сил ППО на правому березі Києва.

відео дня

За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському - загоряння на території навчального закладу.

"Росіяни атакували освітній заклад Києва. Путін продовжує здійснювати державний тероризм", - заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Згодом Кличко додав, що Шевченківському районі Києва, де російський БпЛА влучив у шестиповерховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.

"Наразі відомо про трьох постраждалих від ворожої атаки. Їм надається медична допомога", - повідомили у КМВА.

Пожежно-рятувальні служби працюють на місці події.

"Четверо постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно", - уточник мер міста о 11:29.

Оновлено 11:52: До пʼяти збільшилася кількість постраждалих. У лікарнях міста перебувають троє поранених. Пошкоджене внаслідок атаки приміщення одного з медзакладів - повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає.

Оновлено 12:21: Уже сім постраждалих у столиці. П'ять поранених медики госпіталізували.

Чим небезпечні нові атаки РФ - пояснення експерта

Радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі Radio NV попередив, що Росія може намагатися атакувати великі торговельні центри в Україні, а після оголошення повітряної тривоги часу на евакуацію може залишатися лише кілька хвилин. За його словами, через застосування балістики та реактивних дронів час на реагування суттєво скоротився.

"Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу", - сказав Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що великий торговельний центр може бути для РФ пріоритетнішою ціллю, ніж невеликий магазин. Зокрема, радник згадав "Епіцентр", який поєднує функції магазину та складу.

Атака РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ДСНС України повідомила 1 вересня про пожежу у Вишневому після удару дрона. ДСНС зазначила, що дрон зруйнував два таунхауси.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про удари по Одесі та пошкодження житлових будинків. За попередніми даними постраждали троє людей, серед них одна дитина.

Голова Київської ОВА повідомив, що внаслідок ранкової атаки 2 вересня двоє мешканців Київщини отримали поранення, рятувальники ліквідовують пожежі на складах. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, у Броварському - жінка з пораненнями руки та плеча.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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