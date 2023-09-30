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"Доведеться вибачатися за жорстку риторику": Огризко розповів про конфлікт із поляками

Аліна Дембіцька
30 вересня 2023, 21:20 оновлено 30 вересня, 21:20
Жорстка риторика польської влади пов’язана з необхідністю подати свою позицію як дуже пропольську, дуже націоналістичну і дуже правильну, каже Огризко.
Зеленский, Дуда, Огрызко
Огризко розповів про конфлікт із поляками / Колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента

Є встановлені правила торговельних відносин між державами в межах СОТ та Євросоюзу. Країни, які поводяться цивілізовано, повинні враховувати ці правила чи, якщо у них виникають певні проблеми, щонайменше знаходити адекватні інструменти, аби на основі цих правил шукати додаткові способи порозумітися. Односторонні дії в цьому плані виглядають абсолютно неадекватно і нечесно. Таку думку під час чату на Главреді висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Не знаю, що мав на увазі президент Дуда, для чого він обрав такі порівняння (Дуда порівняв Україну з потопельником, який може потягнути за собою на дно і того, хто намагається його врятувати – ред.). Хоча якщо прочитати повний текст його заяви, то вона не така вже й драматична, як ми чуємо в українських ЗМІ. В будь-якому разі я думаю, що все це швидко припиниться після того, як у Польщі відбудуться парламентські вибори, а вони на носі, і урядова партія під серйозним тиском і шквалом критики", - зазначив Огризко.

За його словами, є неприємні речі, які пов’язані з візовим скандалом, коли з’ясувалося, що в польському міністерстві закордонних справ були люди, які фактично торгували візами на в’їзд до Європейського Союзу. За таких обставин цій партії та політикам потрібно демонструвати жорсткість, показувати, що вони стоять на захисті поляків (фермерів, теслярів, сантехніків тощо), тобто всіх, хто може дати додатковий голос.

"Фермерів у Польщі справді немало, проблеми там є. Тому насправді вся ця жорстка риторика польської влади пов’язана з необхідністю подати свою позицію як дуже пропольську, дуже націоналістичну і дуже правильну. Після того, як у Польщі відбудуться вибори, будуть знайдені всі необхідні порозуміння, а декому доведеться трошки вибачатися за свою надто жорстку риторику", - зауважив дипломат.

Конфлікт між Україною та Польщею

Як повідомляв Главред, Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції. У Мінекономіки України висловили сподівання, що держави знімуть свої обмеження з України і тоді не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах.

Згодом польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії, а тому припинила передавати військову допомогу Україні.

Окрім того, Моравецький "наїхав" на Зеленського. Прем’єр-міністр Польщі заявив, що хоче сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби він більше ніколи не "ображав" поляків, як це нібито він зробив під час виступу в ООН.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні вирвали з контексту. Дуда заявив, що його країна буде передавати Україні зброю, яка заміщується новою технікою, придбаною Польщею для своєї армії.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Володимиром Огризком:

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Польща Володимир Огризко Україна
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