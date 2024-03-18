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Прибула в критичний час: під Роботине перекинули нову піхотну бригаду - Forbes

Анна Ярославська
18 березня 2024, 11:55
Український гарнізон у зруйнованому місті та його околицях майже щодня відбиває російські атаки. Це роблять втомлені війська.
141-ша піхотна бригада, карта
141-ша піхотна бригада прибула на підкріплення під Роботине, пишуть ЗМІ / Колаж: Главред, фото: t.me/ZSU_141OPBr, DeepState

Сили оборони України в районі Роботиного Запорізької області отримали підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади - одного з новітніх бойових формувань України.

Як пише Forbes, операція ЗСУ в Роботиному Запорізької області стала значним успіхом українських збройних сил під час контрнаступу 2023 року. До осені бійці зміцнили свої позиції та готувалися до майбутньої контратаки з боку країни-агресора.

У жовтні 2023 року українським бригадам, які звільняли Роботине, довелося перейти до захисту цієї території, пише видання з посиланням на джерело. Минуло вже майже півроку, а ці ж бригади все ще перебувають там, і лише нещодавно до захисників України прийшло підкріплення.

відео дня

Журналісти зазначають, що інформація про 141-шу бригаду вкрай обмежена. Формувати її почали на початку червня 2023 року, коли почався контрнаступ ЗСУ. Склад бригади включає шість стрілецьких батальйонів, імовірно, з невеликою кількістю військовослужбовців у кожному з них.

Літо й осінь 141-ша піхотна бригада, за даними видання, бригада провела на навчаннях. Перші ознаки активної участі підрозділів цієї бригади в бойових діях з'явилися 16 березня - військові опублікували відео удару по російській піхоті, завданого одним із безпілотників у районі Вербового Запорізької області.

"На відео - результат спільної роботи пілотів 453 ОПБ зі 141 окремої піхотної бригади та 82 ОДШБр у районі Вербового", - йдеться в повідомленні бригади в Telegram.

Дивіться відео - 141-ша піхотна бригада показала відео успішної атаки:

Скриншот

Forbes зазначає, що 141-а прибула в Роботине у критичний час.

"Український гарнізон у зруйнованому місті та його околицях майже щодня відбиває російські атаки. Це роблять втомлені війська. Ба більше, з цього напрямку вивели частину 47 бригади, яку відправили захищати Авдіївку", - ідеться у повідомленні.

У Роботиному залишалися 65-та механізована бригада і 82-га бригада повітряно-штурмових військ. Обидві ці бригади перебували в стані бойової готовності впродовж дев'яти місяців. Навесні, коли ґрунт розм'якшувався, єдина танкова рота 82-ї бригади намагалася зберегти свої 71-тонні танки Challenger 2 у справному стані.

За даними джерела, 141-а бригада прибула в Роботине без нових танків.

"Хоча 141-ша та інші нові бригади можуть зміцнити українську оборону на кількох ділянках, їх надто мало, щоб повністю замінити втомлені та виснажені бригади, які воювали в наступі 2023 року. Ці підрозділи мають залишатися на передовій, поки політики в Києві нарешті не ухвалять новий закон, який міг би мобілізувати сотні тисяч свіжих військових", - резюмує видання.

Що відомо про село Роботине?

Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

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Російські окупаційні війська могли захопити село Мирне, розташоване на північний схід від Роботиного в Запорізькій області. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни, які посилаються на заяву російського Міністерства оборони.

Окупацію села підтверджує й оновлена карта, опублікована українським інформаційним ресурсом DeepState.

У звіті Генштабу ЗСУ вранці 18 січня нічого не повідомили про можливе захоплення Мирного російськими окупантами. Зазначається лише, що ворог сім разів атакував позиції захисників України в районах Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.

17 березня Сили оборони півдня України повідомляли, що армія РФ здійснила дві спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та чотири - у районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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