Окупанти захопили населений пункт на Запоріжжі - ISW

У МО РФ стверджують, що підрозділи російської 35 загальновійськової армії захопили Мирне після того, як відтіснили українські сили від населеного пункту.

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Окупанти просуваються між Роботиним і Вербовим / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, deepstatemap

Російські окупаційні війська захопили село Мирне, розташоване на північний схід від Роботиного в Запорізькій області. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни, які посилаються на заяву російського Міністерства оборони.

У МО РФ стверджують, що підрозділи російської 35 загальновійськової армії захопили Мирне після того, як відтіснили українські сили від населеного пункту, передає ISW.

Окупацію села підтверджує й оновлена карта, опублікована українським інформаційним ресурсом DeepState.

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Аналітики DeepState кажуть, що наразі тривають бойові дії біля Роботиного. Окупанти просунулися біля Вербового.

Запорізька область - карта DeepState

Таке ж просування, за даними ISW, фіксують і російські оглядачі.

"Складна ситуація з просуванням ворога між Роботиним і Вербовим зберігається", - констатував у Telegram український військовий журналіст Богдан Мірошников.

У Генштабі ЗСУ вранці 18 січня повідомили, що на Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції захисників України в районах Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Загалом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Село Мирне на Запоріжжі Мирне - село в Оріхівському районі Запорізької області України. Є адміністративним центром Мирненської сільської ради, до якої не входять інші населені пункти. За даними всеукраїнського перепису 2001 року, населення села становило 872 особи, пише Вікіпедія. Мирне розташоване на відстані 3 км від села Долинка та 4 км від села Степове. За 20 км від села розташований районний центр - місто Оріхів. Село засноване 1928 року як хутір Ясан, який 1945 року було перейменовано на Мирне.

Що відбувається на фронті - останні новини

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що відвідав район операції на напрямку, де противник проводить активні бойові дії. Загалом, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове та Роботине. Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилася.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що окупанти вже третю добу поспіль намагаються атакувати українські позиції без залучення техніки на Авдіївському напрямку.

На лівому березі Дніпра в Херсонській області російські окупаційні війська за добу двічі намагалися штурмувати позиції українських захисників. Спроби ворога не були вдалими. Про це 17 березня повідомили Сили оборони півдня України.

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