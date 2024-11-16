Трамп хоче кінця війни, але не припинить постачання зброї Україні - Politico

Трамп не має наміру просто так здаватися, стверджує видання.

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Трамп хоче кінця війни, але не припинить постачання зброї Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Дональд Трамп бажає якнайшвидшого завершення повномасштабної війни країни-агресора РФ проти України, але не має наміру позбавляти Україну військової допомоги.

Джерело Politico стверджує - у Києві вважають, що Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонент на виборах від демократів Камала Гарріс, пише Главред.

Якби вона дотримувалася підходу нинішнього президента США Джо Байдена, то це означало б "повільну смерть України", додав співрозмовник ЗМІ. Водночас Трамп не має наміру просто так здаватися.

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Трамп не збирається позбавляти Україну зброї та поставок, бо знає, що крах України означатиме, що нелегітимний російський президент Володимир Путін "командуватиме за столом переговорів", зазначило джерело Politico.

Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

Трамп має в цьому певний особистий інтерес, вказав він. Зокрема, Трамп пишається тим, що є майстром укладання угод, і не хоче, щоб його бачили таким, що "укладає жахливу угоду". І під час своїх телефонних дзвінків Зеленському, і їхньої зустрічі в Нью-Йорку американський політик "вселив деяку впевненість" у президента України, що він просто не кине країну, резюмував співрозмовник Politico.

Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Кандидат у президенти звинуватив Зеленського в тому, що він "дозволив початися війні".

Нещодавно, колишній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "переслідуватиме Україну".

Згодом, під час пресконференції за підсумками БРІКС Путін сказав про те, що не може пригадати такої розмови з Трампом, а погрожувати агресорці Росії, мовляв, безглуздо.

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