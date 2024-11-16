'Путін хоче руйнації': Зеленський сказав, коли обговорить з Трампом закінчення війни

Президент наголосив, що перемовини з Путіним без реальної готовності до миру не приведуть до результату.

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Путін не прагне миру, він хоче знищити Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

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Путін не зацікавлений у переговорах про завершення війни

Зеленський говоритиме з Трампоп про завершення війни не раніше 20 січня

Для досягнення результату потрібне об'єднання світу навколо України і чіткий план

Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, а прагне знищення України. Обговорення можливості завершення війни з обраним президентом США Дональдом Трампом відбудеться не раніше 20 січня. Про це заявив президент Уркаїни Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії.

За його словами, обговорення можливостей завершення війни з новим президентом США Дональдом Трампом можливе після його інавгурації, коли Трамп стане чинним президентом. Зеленський зазначив, що розуміння позиції Трампа можна буде отримати лише після детальних переговорів на особистій "широкій зустрічі".

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"Я не впевнений, що це (зустріч з президентом Трампом - Главред) буде правильним до того, як він буде у Білому домі, тому що тільки після інавгурації у нього буде повна легітимність, щоб займатись геополітикою", - сказав президент.

Переговори з РФ

Зеленський наголосив, що російський лідер Володимир Путін не прагне миру, а лише хоче знищити Україну. Він підкреслив, що будь-який процес закінчення війни має бути справедливим.

"Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть", - зазначив глава держави.

Президент нагадав, що Україна в тому чи іншому форматі вела переговори з Путіним з 2014 року. Проте російський диктатор не мав наміру досягти результатів.

"Але він не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція - говорити заради балачок. Немає на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. Для цього потрібне об'єднання світу навколо України та план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з РФ", - додав Зеленський.

План перемоги України / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - головне

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" відразу після свого вступу на посаду в Білому домі.

Нещодавно, на заході у Флориді Трамп підтвердив своє бажання зосередитися на завершенні війни Росії проти України. Він підкреслив, що його адміністрація працюватиме з Москвою і Києвом для досягнення мирного врегулювання війни.

Водночас президент України розповів, що Дональд Трамп почув позицію України щодо миру. За його словами, за адміністрації Трампа війна може завершитись швидше.

Крім цього, колишній головнокомандувач НАТО в Європі висловив думку, що Росія може зберегти контроль над близько 20% території України, зокрема над окупованими Кримом і Донбасом. Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що Україну можуть змусити відмовитись від цих територій.

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"Мирний план" Дональда Трампа Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. "Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану. Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову". Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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