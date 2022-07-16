Зрадник "зливав" дані РФ: затримано ексначальника кримського главку СБУ

Затримання Олега Кулініча / Скріншот

Затримано колишнього начальника управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.

Операція проведена силами Служби безпеки України та Держбюро розслідувань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, затриманого Кулініча підозрюють у державній зраді.

У свою чергу в прес-службі СБУ зазначають, що в її лавах за останні роки були резонансні викриття російських агентів.

"Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", - зазначили в прес-службі.

У свою чергу журналіст Віталій Глагола уточнив, що затриманий "зливав" відому йому частину діючої агентури росіянам.

Затриманий Олег Кулініч СБУ в Криму очолював до березня 2022 року. А після повномасштабного вторгнення Росії був звільнений. Займав він цей пост з жовтня 2020 року.

/ t.me/s/VGlagola

Раніше українські правоохоронці затримали помічника народного депутата, якого завербували російські спецслужби. Зрадник передавав Росії розвіддані про міжнародне співробітництво та проведення ООС.

Будучи російським агентом чиновник здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

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