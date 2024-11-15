Уряд оновлює критерії бронювання: коли почне діяти новий порядок

Для всіх, хто вже має відстрочки, буде діяти перехідний період на нові умови.

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Усі підприємства будуть проходити повторний аудит щомісяця / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Денис Шмигаль

Що повідомив Шмигаль:

Уряд провів аудит підприємств з критичним статусом

З'явилися нові обов'язкові пункти для бронювання працівників

Усі бронювання будуть здійснюватися через "Дію"

У п'ятницю, 15 листопада, уряд відзвітував про проведення аудиту підприємств та організацій, що мають право на бронювання працівників. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, внаслідок аудиту виявлено низку проблем, які необхідно усунути. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

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"По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - додав він.

Економічне бронювання / Інфографіка: Главред

Прем'єр також попередив, що з 1 грудня бронювання буде можливим лише через застосунок "Дія" і щомісяця відбуватиметься моніторинг підприємств щодо відповідності усіх критеріїв.

"Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", - наголосив Шмигаль.

Економічне бронювання від мобілізації

Напередодні стало відомо, що процедуру бронювання від мобілізації у додатку "Дія" призупиняли в рамках аудиту діяльності місцевих ОВА, які подавали списки з критично важливими для економіки підприємствам.

Це сталося після того, як Главред повідомляв, що Кабмін вніс зміни у бронювання критично важливих для економіки підприємств. Зокрема, було надано повноваження профільним міністерствам і ОВА перевіряти "критичність" компаній, яким вже було надано бронювання.

Нагадаємо, що до проведення аудиту президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні поки що немає ухваленої моделі "економічного" бронювання - усі запропоновані урядом варіанти є несправедливими.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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