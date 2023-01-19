Росія таємно перекидає до Білорусі своїх солдатів: журналісти дізналися, як окупанти це роблять

Росія вдається до маніпуляцій із перекиданням солдатів, щоб замаскувати це від супутників.

Росія таємно перекидає до Білорусі своїх солдатів / Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія перекидає своїх солдатів на територію Білорусі. Російські військовослужбовці прибувають до Республіки Білорусь не відкрито, а в залізничних цистернах.

Як повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", Росія вдається до таких дій, щоб замаскувати перекидання солдат від супутників, які постійно стежать за переміщенням російських військ.

"Інформація про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що, можливо, масштаби російської присутності в Білорусі більші, ніж передбачалося раніше", - сказано в повідомленні.

Видання також зазначає, що у такий спосіб країна-агресорка могла переправляти і боєприпаси.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Як повідомили у Міноборони України, на кордоні в Білоруссю українські військові ведуть розвідку, оскільки існує ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території сусідньої країни. У відомстві зауважили, що наразі повторне вторгнення росіян малоймовірне. Але за ситуацією в Білорусії ведеться постійне спостереження.

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