"Нападу не буде": експерт розповів про реальну загрозу наступу з Білорусі

Армія Білорусі постійно проводить навчання - вона може проводити їх мало не на кордоні, як це було влітку, каже експерт.

Росія, Катков / ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков в інтерв'ю Главреду розповів, як нові навчання в Білорусі можуть вплинути на війну в Україні та вторгнення військ Путіна.

"По-перше, Білорусь є вкрай зручним майданчиком для РФ для відволікання ЗСУ. З огляду на це, ймовірність наступу і перетворення тисячокілометрового кордону з Білоруссю в лінію фронту, може бути більшою чи меншою. Але вона ніколи не стане нульовою до перемоги України. Для РФ цей фактор досить зручний - там можна проводити, як вони це роблять зараз, постійну підготовку мобілізованих (бо власних полігонів для цього не вистачає) і так звані спільні навчання, колоти армію Білорусі, яка відноситься до так званого спільного угруповання. Адже в будь-якому такому угрупованні головне те, хто ним керує", - говорить він.

Катков зазначив, що сумнівається, що штаб знаходиться в Мінську.

"І через це армія Білорусі постійно проводить навчання - вона може проводити їх мало не на кордоні, як це було влітку. Причому проводити небезпечні сценарії навчання у вигляді навіть не форсування, а сплаву річковими перешкодами. Все це відволікає сили ЗСУ, тому що замість того, щоб кинути резерви, які стоять уздовж кордону, на певний напрямок фронту, вони прикривають кордон з Білоруссю", - говорить він.

Експерт також назвав проблему, яку створюють війська РФ для ЗСУ.

"Проблема полягає в тому, що РФ може постійно імітувати, максимально правдоподібно, з інформаційними операціями, чутками про те, що "завтра-післязавтра сто відсотків буде напад". Але його не буде, буде тільки імітація, яка відверне ще більше ресурсів ЗСУ для того, щоб виключити будь-які негативні сценарії. Але треба також розуміти, що демонстрація в будь-який момент може стати реальністю", - зазначив він.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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