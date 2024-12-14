Позиції утримувати неможливо: у ЗСУ заявили про просування РФ на сході

Основне:
- Ворог проводив активні штурмові дії
- Противнику вдалося поліпшити тактичне положення
Упродовж доби, 13 грудня, армія країни-агресора РФ намагалася поліпшити тактичне положення в районі Благодатного, на захід від Дальнього та в районі Єлизаветівки.
Ворог успіху не мав, зазнав втрат, відійшов, ідеться в повідомленні в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Зазначається, що противник проводив штурмові дії в районі на південний захід від Сторожевого, на південний захід від населеного пункту Сухі Яли, на південь від Костянтинопільського та на південний захід від населеного пункту Веселий Гай.
"Унаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання. Унаслідок виснажливих бойових зіткнень противник покращив тактичне становище в районі Пушкіного, Піщаного, а також на захід та схід від населеного пункту Шевченко", - йдеться в повідомленні.
Наразі, як зазначається, підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення.
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Раніше аналітики DeepState попередили про загрозу оточення українських сил у районі населеного пункту Успенівка, що поблизу Курахового. Однак в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.
Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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