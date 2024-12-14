Позиції утримувати неможливо: у ЗСУ заявили про просування РФ на сході

Унаслідок вогневого ураження укріплення української армії на окремих позиціях зазнали руйнувань.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

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Ворог проводив активні штурмові дії

Противнику вдалося поліпшити тактичне положення

Упродовж доби, 13 грудня, армія країни-агресора РФ намагалася поліпшити тактичне положення в районі Благодатного, на захід від Дальнього та в районі Єлизаветівки.

Ворог успіху не мав, зазнав втрат, відійшов, ідеться в повідомленні в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Зазначається, що противник проводив штурмові дії в районі на південний захід від Сторожевого, на південний захід від населеного пункту Сухі Яли, на південь від Костянтинопільського та на південний захід від населеного пункту Веселий Гай.

/ t.me/Khortytsky_wind

"Унаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання. Унаслідок виснажливих бойових зіткнень противник покращив тактичне становище в районі Пушкіного, Піщаного, а також на захід та схід від населеного пункту Шевченко", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як зазначається, підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення.

/ t.me/Khortytsky_wind

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Раніше аналітики DeepState попередили про загрозу оточення українських сил у районі населеного пункту Успенівка, що поблизу Курахового. Однак в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.

Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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