Окупанти атакували Харків: 4 ракети С-300 влучили в цивільне підприємство

Після влучання ракет у будівлі підприємства розгорілася пожежа, повідомляє голова ОВА.

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У Харкові ракети влучили у підприємство/ фото ілюстративне, колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міноборони РФ

Російські окупанти у ніч на неділю, 17 вересня, здійснили ракетний удар по Харкову.

Внаслідок атаки було влучання ворожих ракет по будівлі цивільного підприємства. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої ночі, близько 00:30, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа", – йдеться у повідомленні. відео дня

Також Синєгубов зазначив, що окупанти минулої доби ще раз били по Харкову – об 11:10 16 вересня вони вдарили по місту п’ятьма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К".

"Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – написав голова ОВА.

Він додав, що за добу окупанти також обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, у суботу, 16 вересня, у Харкові пролунали вибухи, окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння у низці регіонів України.

РФ вдарила по Україні у ніч на неділю, 17 вересня. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові. Місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що було як мінімум чотири вибухи.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, чим саме окупанти били вночі по Україні. За його словами, найімовірніше це був тип ракет Х-1 або Х-555, а також дрони-камікадзе. Ворог намагається комбінувати ракети та дрони при завданні ударів, а також намагається складати найскладніші маршрути.

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