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Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася: стало відомо, який рівень радіації в регіоні

Альона Вороніна
12 серпня 2024, 10:36
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Влаштована окупантами пожежа на ЗАЕС уже припинилася.
Пожар на Запорожской АЭС
Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася/ колаж: Главред, фото: скрін

Пожежа на Запорізькій атомній електростанції, яку влаштували там російські окупанти, уже припинилася.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці у понеділок, 12 серпня. Також він зазначив, що в Нікопольському районі Дніпропетровщини, який розташований найближче до ЗАЕС, рівень радіації в нормі.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", – повідомив Лисак.

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Що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС – останні новини

Нагадаємо, у неділю, 11 серпня, росіяни влаштували масштабну пожежу на ЗАЕС. За неофіційними даними, ворог підпалив значну кількість автомобільних шин в градирні ЗАЕС. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко припустив, що, можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Також повідомлялося, що у РФ забилися в істериці після того, як самі ж підпалили ЗАЕС. Представниця МЗС РФ Марія Захарова почала "кидатися" своїми гучними заявами і навіть спробувала звинуватити Україну в "ядерному терорі", попри те, що цим постійно займалася Росія.

Після цього у МАГАТЕ розповіли про пожежу на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ стверджують, що Запорізьку атомну електростанцію могли атакувати безпілотником.

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