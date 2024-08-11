Росіяни влаштували масштабну пожежу на ЗАЕС: що відомо

Володимир Зеленський зазначив, що Україна очікує реакцію МАГАТЕ на свідому провокацію із пожежею на Запорізькій атомній електростанції.

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Зеленський опублікував відео масштабної пожежі на території ЗАЕС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Євген Євтушенко/Telegram

Росіяни влаштували масштабну пожежу на території Запорізької атомної електростанції. За неофіційними даними, ворог підпалив значну кількість автомобільних шин в градирні ЗАЕС. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - зазначив він.

Він також зазначив, що Запорізька АЕС наразі працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації.

відео дня

Після цього, президент України Володимир Зеленський відрагував на пожежу на Запорізькій АЕС. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, опублікувавши відповідне відео.

"Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі", - зазначив Зеленський.

Дивіться відео пожежі на окупованій росіянами ЗАЕС:

Фото: скріншот

Президент України підкреслив, що доки російські терористи утримують контроль над атомною станцією, ситуація не може бути нормальною. Від самого захоплення Запорізької АЕС Росія використовує її виключно для шантажу України, Європи та всього світу.

"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - резюмував він.

Також, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі зазначив, що ситуація у Нікополі тримається на контролі.

"Всі відповідальні служби задіяні. Заміри повітря показали, що рівень радіації не перевищений. Ведеться постійне спостереження", - написав він.

Сергій Лисак також закликав місцевих зберігати спокій.

"Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження. Світ має бачити, що коїть країна-агресорка. Загроза, яку вона несе, виходить далеко за межі України. Тільки разом ми можемо зупинити це. Й притягти злочинців до відповідальності", - резюмували в ОВА.

Водночас російська окупаційна адміністрація Запорізької області вже намагається перекласти провину за пожежу на території ЗАЕС на українських військових.

"В внаслідок обстрілу міста Енергодара з боку ЗСУ сталося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС. Наразі всі 6 енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає. Радіаційний фон навколо АЕС і міста Енергодара в нормі", - написав гауляйтер Запорізької області Євген Балицький.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Телеграмі наголосив, що рівень радіації поблизу Запорізької АЕС перебуває в нормі.

Станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено. Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС", - написав він.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Окупація росіянами Запорізької АЕС - що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральна асамблея ООН ще 11 липня ухвалила резолюцію щодо технічної та фізичної безпеки ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС. У документі, співавторами якого стали десятки держав, зазначається, що Росія як країна-агресор повинна негайно припинити агресію проти України і беззастережно вивести свої збройні сили з її міжнародно визнаних кордонів.

В.о. голови "Енергоатому" Петро Котін попередив, що якщо під час відключення електроенергії на Запорізькій АЕС закінчиться паливо для генераторів, може статися катастрофа, подібна до Фукусіми.

Також було опубліковано докази того, що російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС, про що повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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