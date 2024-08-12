Бачили сильний дим і чули вибухи: у МАГАТЕ розповіли про пожежу на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ стверджують, що Запорізьку атомну електростанцію могли атакувати безпілотником.

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МАГАТЕ розповіло подробиці про пожежу на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП, Євген Євтушенко

На Запорізькій атомній електростанції зафіксовано жорстку пожежу. Вона виникла всередині однієї градирні. У МАГАТЕ вже відреагували на це і розповіли перші подробиці.

Експерти агентства особисто чули численні вибухи та бачили сильний темний дим. Вони вважають, що ЗАЕС могли підпалити за допомогою безпілотника.

"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму, що піднімається з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, почутих увечері. ЗАЕС повідомила команді про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - йдеться в повідомленні. відео дня

МАГАТЕ розповіло подробиці про пожежу на ЗАЕС / фото: скріншот

Пожежа на ЗАЕС - останні новини за темою

Увечері, 11 серпня стало відомо про те, що на території Запорізької атомної електростанції почалася жорстка пожежа. Це підтверджували фото та відео, які буквально розлетілися всією Мережею.

Президент України Володимир Зеленський одразу ж відреагував на цю катастрофічну ситуацію. Він наголосив, що ситуація на Запорізькій АЕС не зможе бути безпечною та контрольованою доти, доки там перебувають російські окупанти. Водночас він додав, що від самого початку після захоплення ЗАЕС росіяни користуються ситуацією для шантажу України, Європи та всього світу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 22:30 не було зафіксовано змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС. Це означає, що всі показники перебувають у нормі.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

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