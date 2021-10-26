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Рейтинг партій: Слузі народу наступає на п'яти не лише Європейська солідарність

26 жовтня 2021, 14:44

Опитування було проведено з 14 по 20 жовтня 2021 року по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Верховна Рада
Розрив між трійкою лідерів мінімальний / УНІАН

"Слуга народу" втратила 5% підтримки виборців, а трійка лідерів серед політичних партій в Україні залишилася незмінною.

Так, дані опитування Центру Разумкова, яке було проведено з 14 по 20 жовтня 2021 року по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій, виглядають наступним чином:

  • партія "Слуга народу" на парламентських виборах підтримали б 21,6% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився (у серпні-26, 6%),
  • за партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 15,8% (у серпні - 17,0%),
  • за партію "Опозиційна платформа - за життя" - 12,9% (у серпні - 16,2%),
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Рейтинг політичних партій / Центр Разумкова

Методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше повідомлялося, що президентська політсила, партія Слуга народу, вперше за довгий час втратила лідерство в рейтингу партій. Більшість респондентів підтримували "європейську солідарність" - про це говорять результати опитування, яке провели соціологи КМІС.

Автор: Сергій Кущ
viber
оцінки Центр Разумкова
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