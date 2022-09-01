Під Вугледаром ЗСУ ліквідували командира спецпризначенців окупантів РФ

Василь Тонких / InformNapalm

Бійці Збройних сил України знищили командира загону спеціального призначення російських окупантів Василя Тонких.

Офіцер Росгвардії командував підрозділом "ДНР". Він був ліквідований під Вугледаром Донецької області, повідомляє міжнародний волонтерський проект InformNapalm.

З'ясувалося, що знищений окупант родом з Магадана. Він служив у званні капітана 1-ї роти спецназу. При цьому Тонких, зокрема, брав участь у боях за Маріуполь.

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/ InformNapalm

"Відразу привернуло увагу, що росіянина поховали в Донецьку. Вдалося встановити, що Василь Тонких ще з 2015 року (якщо не раніше) перебував на окупованій території Донбасу як "Іхтамнет" – інструктор і командир одного з незаконних формувань так званої "ДНР", – додали в InformNapalm.

/ InformNapalm

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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