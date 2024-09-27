Вплине на ситуацію на фронті у жовтні: РФ постала перед важким вибором - розвідка

Росіянам через втрату значної кількості боєприпасів доведеться визначити основні пріоритети для наступу в найближчі місяці, зазначає розвідка Естонії.

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Росія постала перед важким вибором - розвідка / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Удари Сил оборони України, спрямовані на знищення складів боєприпасів російської армії, можуть почати впливати на бойові дії на фронті вже в жовтні. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн, передає ERR.

Інтенсивність обстрілів з боку російських військ знизилася з 226 атак на день минулого тижня до 155 цього тижня, що, за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії, поки не є наслідком знищення складів. Очікується, що повний ефект від цих операцій буде помітний через два-три тижні.

"Оскільки Російська Федерація втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, ймовірно, доведеться визначитися з пріоритетами у своїх діях у найближчі місяці", - сказав Кессельманн, додавши, що у цьому світлі сумнівно, чи є у російських сил ресурси для того, щоб відтіснити українські підрозділи, які увійшли до Курської області Росії, назад через кордон. відео дня

Кессельманн також зазначив, що Росія продовжує повільне просування в районі Покровська, досягнувши позицій для ізоляції населеного пункту Селидове, де до війни проживало 22 000 людей.

"Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Корахово, ймовірно, буде порушено. На інших напрямках активність російських військ залишається досить високою, особливо у напрямку Покровська. Крім того, Російська Федерація також розпочала активні дії у південно-східній частині України", - додав Кессельманн.

Втім, загальна ситуація на лінії фронту суттєво не змінилася, підсумував він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про ERR? Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

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Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Джо Байдена дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії, адже це, на його думку, могло б змусити Путіна розпочати переговори.

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