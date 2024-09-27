'РФ дивиться на Україну': для чого Путін збільшив чисельність армії - Розумний

Збільшення чисельності російської армії на 180 тисяч військових є запобіжним заходом, зазначає аналітик.

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Як збільшення чисельності армії РФ вплине на хід боїв / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін видав указ про збільшення чисельності російської армії на 180 тисяч осіб, але це не означає початок загальної мобілізації. Про це під час чату з читачами Главреда заявив політичний експерт Максим Розумний.

Як зазначає Розумний, ці додаткові війська будуть залучені в той же спосіб, як і раніше, через регулярне поповнення армії, виконуючи план набору 30 тисяч осіб на місяць за рахунок підвищення виплат. Це не є ознакою радикальної зміни військових планів.

"Росія ж дивиться на Україну. Час від часу наші воєначальники говорять про те, що готуються нові бригади, які наприкінці осені зможуть поповнити лави ЗСУ на фронті", - сказав Розумний.

Водночас він підкреслює, що мета РФ – підготуватися до цього, щоб утримати ініціативу та не допустити зриву своїх військових задумів.

"Мені здається, що обсяг, про який ідеться, є, скоріше, запобіжним заходом, ніж планом швидкої перемоги", - резюмував експерт.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони РФ чинить тиск на Володимира Путіна з метою оголосити нову хвилю мобілізації для поповнення армії та компенсації втрат на фронті. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Москві, ще на початку 2024 року оборонне відомство пропонувало Путіну нову мобілізацію, однак він відмовився реалізувати цей крок перед інавгурацією.

Підписаний Путіним указ про збільшення чисельності армії на 180 тисяч військових може підняти загальну чисельність збройних сил РФ до 1,5 мільйона осіб. Це вже третій подібний указ з початку війни проти України у лютому 2022 року, зазначаться у звіті британської розвідки, опублікованому Міноборони Великої Британії.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що влада РФ побоюється нової мобілізації через можливий суспільний спротив, оскільки Кремлю не вдалося повністю придушити локальні протести, організовані родичами мобілізованих після часткової мобілізації у вересні 2022 року.

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